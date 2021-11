Xi ønsker øget kommunikation og fredelig sameksistens med USA

Kina og USA bør styrke deres kommunikation og sameksistere fredeligt. Det sagde den kinesiske præsident, Xi Jinping, under et virtuelt topmøde med USA's præsident, Joe Biden, natten til tirsdag dansk tid.

Xi Jinping sagde videre, at det er nødvendigt med et sundt og stabilt forhold for at kunne håndtere globale udfordringer såsom klimaforandringer og covid-19.

- Menneskeheden bor i en global landsby, og landene må møde udfordringerne sammen.

Han tilføjede, at han var glad for at se 'sin gamle ven' Biden, og at han er klar til at samarbejde med USA.

Xi gav også udtryk for, at uenigheder om samhandel mellem de to lande ikke skal 'politiseres'.

USA bør ifølge den kinesiske leder således ophøre med at 'undertrykke' kinesiske virksomheder ved at 'misbruge konceptet om national sikkerhed'. Det skriver kinesiske statsmedier, efter at mødet er afsluttet.

Omvendt understregede Biden nødvendigheden af at beskytte amerikanske arbejdere og industrier mod det, han betegner som Kinas 'unfair' ageren på handelsområdet.

Det fremgår af en erklæring fra Det Hvide Hus efter mødet.

Ved mødets begyndelse lagde Biden vægt på, at de begge har et ansvar som ledere for at sikre, at forholdet mellem Kina og USA ikke skifter kurs og ender i åben konflikt.

- Måske burde jeg begynde en anelse mere formelt, selv om du og jeg aldrig har været så formelle med hinanden, sagde en smilende Biden fra Det Hvide Hus, da Xi Jinping tonede frem på skærmen.

- Du og jeg har før talt om det her - alle lande er nødt til at spille efter de samme regler, lød det videre fra Biden.

Formålet med det virtuelle topmøde er at mindske spændingerne mellem verdens to største økonomier.

Drøftelserne mellem Biden og Xi via video varede i adskillige timer, og det er ifølge den amerikanske administration planen at få fastlagt en ramme eller nogle betingelser for den fremtidige konkurrence og rivalisering mellem USA og Kina.

I den seneste tid har særligt Taiwan og Hongkong samt Xis fravær ved klimatopmødet COP26 i Glasgow givet anledning til nye spændinger mellem de to stormagter.

Samtidig er der i USA bekymring over Kinas tiltagende militære oprustning.

Videotopmødet begyndte klokken 01.45 og sluttede kort inden 05.30 tirsdag dansk tid.

Det Hvide Hus havde forud for mødet oplyst, at ingen store bekendtgørelser var ventet som følge af mødet. Ligeledes var en fælles udtalelse heller ikke ventet efter mødet.