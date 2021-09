YouTube vil blokere falske oplysninger om godkendte vacciner

YouTube vil blokere indehold, der spreder løgne om godkendte vacciner

Dermed udvider det populære medie sit forbud mod falske informationer om godkendte Covid-vacciner. Det skriver YouTube på sin blog.

Indhold, som YouTube ikke vil tillade, er for eksempel, at influenzavaccine rammer evnen til at få børn. At MFR-vaccinen til børn mod mæslinger, fåresyge og røde hunde kan føre til autisme.

Onlinemediet, der ejes af Googles moderselskab Alphabet Inc, forbyder også flere kanaler, der styres af kendte antivaccine-aktivister. Heriblandt Joseph Mercola, skriver Reuters.

Mercolas hjemmeside har onsdag svaret igen på YouTubes indgreb.

- Vi står samlet verden over, og vi vil ikke leve i frygt, vi vil stå sammen og genoprette vores friheder, hedder det.

I Rusland fik det statsdrevne tv-selskab RL tirsdag fjernet indhold fra dets tysksprogede kanal. Det skete med henvisning til, at tv-selskabet har bragt falske oplysninger om covid-vacciner.

Den russiske regering har svaret igen og truer med at blokere for YouTube i Rusland.