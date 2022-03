Zelenskij inviterer Putin til forhandlinger i Israel

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har foreslået Jerusalem som et muligt sted til forhandlinger med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det sker i en video udgivet på beskedtjenesten Telegram sent søndag.

Meldingen kommer, samtidig med at Zelenskyj takker Israels premierminister, Naftali Bennett, for at stille sig til rådighed som mægler.

- Vi er taknemmelige for hans indsats. Før eller senere kan vi få begyndt samtalen med Rusland. Måske i Jerusalem, siger Zelenskyj.

- Det er det rette sted at opnå fred. Hvis det da er muligt, tilføjer han.

Tidligere søndag talte Zelenskyj, der er jødisk, over en videoforbindelse til israelske parlamentsmedlemmer. Han har også tidligere holdt videotaler i USA's Kongres, Tysklands Forbundsdag og det britiske Underhus.

Zelenskyj modsagde i sin tale søndag de russiske meldinger om, at Ukraines ledere er 'nynazister', og at Ukraine skal 'denazificeres'.

Hvis beskyldningerne havde noget på sig, ville Zelenskyj formentlig ikke være inviteret til at tale i parlamentet i det hovedsageligt jødiske land, pointerer han. Under Anden Verdenskrig gik nazisterne målrettet efter jøder.

- Russiske propagandafolk har en svær opgave foran dem.

- Fordi for første gang i historien taler en præsident fra et andet land på video i det israelske parlament og til hele Israel. Og det er Ukraines præsident, der i Rusland beskyldes for nazisme, lyder det fra Zelenskyj.

Zelenskyj har flere gange forsøgt at få et møde i stand med Putin.

Israels premierminister, Naftali Bennett, har under krigen jævnligt talt i telefon med både Zelenskyj og Putin. Han holdt også et tre timer langt møde med Putin i præsidentkontoret i Moskva den 5. marts.

