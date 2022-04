Zelenskij: Rusland har nu indledt slaget om Donbas

Ruslands militære styrker har mandag i det østlige Ukraine angiveligt taget hul på en offensiv, som i dagevis har været ventet.

Det siger i hvert fald Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Vi kan nu sige, at russiske styrker har indledt slaget om Donbas, som de længe har forberedt sig på, siger han i en videotale.

- En stor del af den russiske hær er blevet dedikeret til denne offensiv, siger præsident desuden ifølge det britiske medie BBC.

Meldingen er ikke blevet bekræftet fra russisk side.

Donbas er en omstridt region i det østlige Ukraine.

Regionen består af de to udbryderregioner Donetsk og Luhansk. Inden begyndelsen af krigen kontrollerede prorussiske separatister omkring en tredjedel af Donetsk og omkring en tredjedel af Luhansk.

Få dage før krigens start anerkendte Ruslands præsident, Vladimir Putin, Donetsk og Luhansk som værende uafhængige.

Rusland meddelte i slutningen af marts, at landets styrker ville trække sig fra blandt andet området omkring Ukraines hovedstad, Kyiv. I stedet ville de russiske soldater fokusere deres kræfter om det østlige Ukraine.

Russernes helt store nye offensiv i Østukraine har været ventet et stykke tid.

Dog har blandt andet havnebyen Mariupol løbende været under hård beskydning. Den sydøstlige by er blandt de hårdest ramte under krigen.

Zelenskyj opfordrede søndag Vesten til at sætte skub i en række planlagte våbenleverancer til Ukraine. Ifølge ham går det lige nu for langsomt.

- Hver eneste våbenforsinkelse, hver eneste politiske forsinkelse bliver set af Rusland som en tilladelse til at tage flere ukrainske liv. Det er sådan, Rusland tolker det, og det bør ikke være tilfældet, sagde præsidenten.

En række militære eksperter har udtalt, at Ukraine har brug for meget tungere våben, hvis landet skal modstå den ventede russiske offensiv i øst.

Indtil nu har våbenhjælpen fra de vestlige lande primært bestået af mindre våben som panserværnsraketter samt ammunition.