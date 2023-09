Zelenskyj: Jeg sætter stor pris på samarbejdet med Danmark

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takker personligt statsminister Mette Frederiksen (S) for den danske støtte til Ukraine på et møde i Kyiv torsdag.

På et pressemøde med de to betegner Zelenskyj det som et 'meget vigtigt besøg'.

- Jeg sætter meget stor pris på relationen mellem vores to lande, siger Zelenskyj.

Han nævner blandt andet samarbejdet om at træne ukrainske F-16 piloter og med at rydde miner i Ukraine.

- Alt, vi bliver enige om, bliver fuldt realiseret, lyder det rosende fra præsidenten.

På mødet mellem ham og den danske statsminister onsdag eftermiddag drøftede de det fortsatte samarbejde.

Det tæller blandt andet minerydningsudstyr og samarbejde på energiområdet.

Også den korridor, der skal sikre eksport af ukrainsk korn, var et af de emner, Zelenskyj og Mette Frederiksen drøftede.

Omtrent samtidig med deres møde havde et missilangreb kostet 16 mennesker livet på et marked i det østlige Ukraine.

- Det er en krig, der koster liv hver dag, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Hun tilføjer, at hun er imponeret af såvel præsidenten som det ukrainske folk, der udholder de hyppige angreb.

- I klør på trods de grusomme forhold og står sammen som nation, siger hun henvendt til Zelenskyj.

Genopbygning af i havnebyen Mykolajiv i det sydlige Ukraine, der også har set krigen sætte sine spor i byen, var også et af de emner, de to drøftede.

Her åbner Danmark et ny diplomatisk repræsentation på lørdag.

Danmark har indgået et partnerskab med byen, der blandt andet indebærer penge til genopbygningsprojekter.