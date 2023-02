Zelenskyj kritiserer præsident: Han spilder sin tid

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger i et interview, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, spilder sin tid ved at overveje nogen former for dialog med Rusland.

Interviewet er med den italienske avis Corriere della Sera og udgivet søndag.

I interviewet svarer Zelenskyj på et forslag fra Macron om, at Rusland skal 'besejres, men ikke knuses', og at konflikten i Ukraine skal løses med forhandlinger.

De to præsidenter har talt i telefon sammen søndag.

- Det vil være en nyttesløs dialog. Faktisk spilder Macron sin tid. Jeg er nået til den konklusion, at vi ikke er i stand til at ændre den russiske attitude, siger Zelenskyj til den italienske avis.

Annonce:

- Hvis de har besluttet sig for at isolere sig selv i drømmen om at genopbygge det gamle sovjetiske imperium, kan vi ikke gøre noget ved det. Det er op til dem at vælge at lade være med at samarbejde med det internationale samfund med udgangspunkt i gensidig respekt.

I interviewet afviser Zelenskyj påstanden om, at det er vestlige sanktioner, der har isoleret Rusland.

- Det er i stedet beslutningen om at igangsætte krigen, der har marginaliseret Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.).

Fredag opfordrede Macron Ukraines allierede til at øge den militære støtte til Ukraine.

Han sagde også i et interview med den franske avis Journal du Dimanche, at han ikke tror på en ændring af regimet i Rusland, at der er lille chance for en demokratisk løsning drevet af det russiske civilsamfund, og at der ikke er andet alternativ end at få Putin tilbage til forhandlingsbordet.

Macron har fået kritik fra nogle Nato-allierede, fordi han ifølge dem sender blandede signaler, når det kommer til hans politik i forhold til krigen i Ukraine.

Zelenskyj siger, at han og Macron under deres samtale søndag diskuterede strategi i krigen og fælles beslutninger, der skal træffes inden årsdagen for krigens begyndelse på fredag.