Zelenskyj: Mindst 15 dræbt i missilangreb mod togstation

En togstation i det centrale Ukraine er onsdag angiveligt blevet ramt af et russisk missilangreb. Mindst 15 skal være dræbt og 50 såret.

Oplysningen kommer fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Jeg har lige fået information om et russisk missilangreb mod en togstation i Dnipropetrovsk-regionen. Mindst 15 blev dræbt, og omkring 50 blev såret, siger præsidenten under et møde i FN's Sikkerhedsråd.

Det skal have fundet sted i byen Tjaplyne. Den ligger cirka 145 kilometer vest for det russisk-kontrollerede Donetsk i det østlige Ukraine.

Det påståede russiske angreb sker på Ukraines uafhængighedsdag 24. august. Det er også halvårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Zelenskyj havde allerede tirsdag advaret om risikoen for 'modbydelige russiske provokationer' i forbindelse med mærkedagen.

Onsdag talte en følelsesladet Zelenskyj om Ukraine som et 'genfødt' land.

- Et nyt land dukkede op i verden den 24. februar klokken fire om morgenen. Det blev ikke født, det blev genfødt. Et land, der ikke græd, skreg eller lod sig skræmme. Et, der ikke flygtede, gav op, eller glemte, siger han.

Dnipropetrovsk, hvor onsdagens angreb fandt sted, ligger centralt i Ukraine.

Lidt syd for regionen ligger atomkraftværket Zaporizjzja samt havnebyerne Mariupol og Mykolajiv, der ligger ud til Sortehavet.

Ruslands krig i nabolandet Ukraine har stået på i præcis et halvt år.

Den blev indledt, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligt 24. februar annoncerede, at han havde sat gang i en 'særlig militær operation'.

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.

Da Rusland indledte invasionen, var det indledningsvist med en bred offensiv, der også rettede sig mod hovedstaden Kyiv.

Det lykkedes dog ikke for de russiske styrker at erobre byen. Siden da har deres fokus primært været rettet mod det østlige og sydlige Ukraine.