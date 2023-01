Zelenskyj: Rusland vil udnytte våbenhvile til at stoppe Ukraine

I et nyt klip tvivler Biden på Putins intentioner bag den 36 timer lange våbenhvile, som den russiske præsident har annonceret. Den nyhed og flere andre får du her i dagens overblik fra krigen i Ukraine. LÆS MERE: Putin erklærer våbenhvile i 36 timer

Rusland vil udnytte en våbenhvile til at forsøge at stoppe Ukraines fremskridt i den østlige region Donbas.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge Reuters.

- Russerne vil udnytte julen til at forhindre os i gøre yderligere fremskridt samt at bringe flere våben og soldater i spil.

- Hvad får de ud af det? Endnu højere tabstal. Krigen vil stoppe, når de russiske soldater forlader Ukraine eller bliver tvunget ud, siger han.

Zelenskyjs reaktion kommer, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere torsdag erklærede våbenhvile i Ukraine fredag og lørdag i forbindelse med julen i den ortodokse kirke.

Der er juledag i den ortodokse kirke lørdag, og russerne ønsker, at der skal sættes en stopper for krigshandlingerne fra klokken 12 fredag til midnat lørdag aften.

En af Zelenskyjs rådgivere, Mykhailo Podoljak, har kaldt Putins erklæring for 'hykleri' og sagt, at en våbenhvile vil kræve, at russiske styrker forlader landet.

Lederen af den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill, har også opfordret til, at både russere og ukrainere lægger deres våben i anledning af højtiden.

Det er blandt andet på baggrund af den opfordring, at Putin har erklæret våbenhvile.

Podoljak beskriver den russisk-ortodokse kirke, som har støttet invasionen, som en 'krigspropagandist', der har tilskyndet til massemord på ukrainere. Det skriver Reuters.

Putins udmelding torsdag markerer første gang siden krigens begyndelse, at Rusland erklærer våbenhvile.

Trods ønsket om en midlertidig våbenhvile ser det dog ikke ud til, at hverken Rusland eller Ukraine er på vej til forhandlingsbordet for at få en fredsaftale på plads. Det har begge landet givet udtryk for tidligere på dagen.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har ellers tilbudt sin hjælp ved at agere mægler i eventuelle forhandlinger.