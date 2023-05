Politiet kan undervise i Muhammedtegningerne

For to et halvt år siden blev en fransk skolelærer overfaldet på åben gade i en parisisk forstad. Læreren, Samuel Paty, havde vist sine elever Muhammed-tegninger fra det satiriske franske blad Charlie Hebdo. Overfaldsmanden var en 18-årig tjetjensk muslim, som var rasende over denne vanhelligelse af sin profet. Han skar halsen over på læreren. Politiet kom til og skød morderen ned.

Han var ingen ”ensom ulv”, altså en enkelt vanvittig mand, som syntes han skulle kvittere for den franske stats beskyttelse ved at begå et brutalt mord. Gerningsmanden havde mange medsammensvorne: Den franske anklagemyndighed vil tiltale 14 mennesker for medvirken, heraf seks børn.

Annonce:

Rædselsfuldt, ja, men da morderens kniv skar sener og luftrør over på Samuel Paty, afbrød han også vejen frem for den svindende kreds af benægtere: Dem der hævder, at det ikke er farligt at krænke muslimer, at ytringsfriheden ikke er angrebet, eller at det hele handler om at tænke globalt og vise respekt for muslimer. Alt det er vi forbi nu.

Men vi har et dilemma: Enhver lærer, som viser muhammedtegninger, risikerer livet.

På den anden side er det nødvendigt, at alle børn og unge lærer, at ytringsfriheden er truet. Og det kan de kun ved at se muhammedtegninger og høre ting, islamister kan finde krænkende.

Det gælder ikke mindst i Danmark, landet med de første muhammedtegninger, som en kort tid skabte en international krise og har ført til en permanent terrortrussel mod os.

Hvad skal vi gøre?

Annonce:

En række partier i Folketinget foreslog forleden, at den danske Muhammedkrise kommer på folkeskolens læreplan sammen med begivenheder som Berlinmurens fald, Maastricht-traktaten og 11. september. Og så foreslog de, at staten udarbejder undervisningsmateriale, lærerne kan benytte. Den ædle tanke var naturligvis, at lærerne skulle være bedre beskyttet, hvis de er mange om at undervise i de gudsbespottelige profettegninger, men den købte Folketingets flertal ikke.

Som Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) sagde det: ”Beslutningsforslaget stiller den rigtige diagnose, nemlig at ingen lærere i skolen skal undgå at undervise i muhammedkrisen af frygt for repressalier. Men vurderingen er, at forslaget ikke vil fjerne risikoen for den enkelte lærer, især ikke hvis det direkte eller indirekte øger presset på lærerne for at vise muhammedtegningerne i undervisningen.”

Det har Tesfaye fuldkommen ret i, og af samme grund afviste Ekstra Bladet også forslaget i en leder.

Vi er nødt til at finde på noget andet. For som Tesfaye også sagde: ”Nogle kan blive såret, hvis de ser deres profet afbildet, men nogle gange gør frihed ondt . Sådan er det nok bare, fordi alternativet til frihed er værre.”

Annonce:

Så her er mit forslag: Vi skal løfte denne byrde væk fra lærerne. Den hører hjemme hos myndighederne. Ligesom politiet kan komme på klassebesøg og undervise i færdselsregler og knallertkørekort, så kan det også få opgaven med at gennemføre nogle timer i ”statsborgerskabslære”, som sikrer at alle børn, virkelig alle, også dem på de muslimske friskoler, lærer, at i et demokrati er intet helligt, at religiøse dogmer viger for loven, og at demokratiet bygger på ytringsfrihed.

Det skal være en opgave for politiet, og hvis ikke for politiet, så Forsvaret. Er det en drastisk løsning? Ja, naturligvis er det en drastisk løsning. Løsningen skal svare til problemets alvor.