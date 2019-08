Falbert: Parti og tro kan gøre dig rig

VIL DU FREM i verden som velbeslået kendis, skal du stifte dit eget parti og dit eget trossamfund. Så sikrer du dig nemlig både en net, arbejdsfri skilling tre-fire år i træk samt berømmelse og et herligt skattefradrag.

VI HAR NETOP SET Rasmus Paludan gennemføre det enkle stunt. Folketinget kom han ikke ind i med Stram Kurs, men hans 63.114 stemmer skaffer ham en årlig gave fra skatteyderne på 2,1 mio.kr., nemlig 33 kr. pr. stemme. Pengene falder årligt indtil næste valg, og han har planer om bl.a. at bruge pengene på at udbetale sig selv en månedlig løn på omkring 56.000 kroner. Det har han sagt i et ærligt øjeblik.

KLAUS RISKÆR PEDERSEN får tilsvarende 976.800 kr. for sine 29.600 stemmer. Også i hans tilfælde udbetales beløbet hvert år indtil næste valg, skønt manden erklærer, at han har nedlagt sit parti, og der således ikke findes noget støtteværdigt formål. Foreløbig vil han begave asylbørn med 250.000 kr. Siger han.

SE, HVIS SÅDAN nogle partistiftere kombinerer deres politiske stemme- og kronefiskeri med oprettelse af hver sit trossamfund, vil deres lykke virkelig være gjort.

Danmarks over 200 trossamfund har nemlig let ved at opnå statslig godkendelse i Kirkeministeriet. Derefter åbner sig de herligste fradragsmuligheder, idet bidrag til hjemmelavede religiøse konstruktioner kan fradrages på selvangivelsen. 50 medlemmer er nok til at blive anerkendt og få vasket skatten af bidragene. Typer som Paludan og Riskær vil have let ved at optræde som profeter. Det kræver ikke nævneværdig omstilling.

LIGESOM MED BIDRAG til politiske partier skal donationer over 20.000 kr. til trossamfund opgives. Men modsat de politiske støttekroner skal giveren være anonym, når det gælder religiøs indsamling.

Modstridende regler er der ikke mangel på i dansk bureaukrati.

DET ER EN BESYNDERLIG SKIK, at man kan tjene millioner på ikke at blive valgt. For hvorfor i alverden skal skatteyderne tappes til fordel for platugler, som er smidt til side af vælgerne i en demokratisk proces? Oven i købet var de meget kreative med vælgererklæringerne.

HVIS MIN LÆSER undrer sig over, at Folketingets medlemmer er aldeles tavse om den sag, kan jeg gerne forklare det. Det skyldes helt enkelt, at de store partier nødig vil pådrage sig opmærksomhed om, hvilke formuer de selv tilgramser sig i statskassen.

Socialdemokraterne pumper sig op med det største beløb i samlet parti- og gruppestøtte: 78 mio. Venstre suger 64 mio. kr. til sig i samme to discipliner. SF, radikale og Enhedslisten scorer hver ca. 25 mio. kr., mens Dansk Folkeparti oven på katastrofevalget trøster sig med 30 mio. kr.

APROPOS LARS LØKKES sidste bedrift i valgkampen med forslaget om en SV-regering, kan det noteres, at uanset de to partiers forskellighed har det aldrig voldt topfigurerne i S og V mange minutters kvaler at blive enige om at forhøje parti- og gruppetilskud med korte mellemrum.

Derfor lader de Riskær og Paludan løbe med nogle millioner uden at kny.

Det skal blive interessant at se, hvor mange charlataner der tager ved lære af tilskudsfiduserne ved næste valg – og hvor mange, der trækker i ayatollah-kostume for at få alle fradragene med.