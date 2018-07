MARGRETHES MILLIARDER

MAN KAN MENE MEGET GRIMT om radikale ledere – nuværende og forhenværende. Jeg har ikke holdt mig tilbage. Men én af dem stikker ud positivt. Det er Margrethe Vestager, som har været EU-kommissær på konkurrenceområdet siden 2014. Det er ganske imponerende at måle hendes virke op.

Hun er nu oppe på uforfærdet at have stanget bøder ud for mere end 75 milliarder kroner til virksomheder, der blæser på reglerne for fri konkurrence, som er en hjørnesten i EU. Vestager har foreløbig håndteret 33 antitrust- og kartelsager.

DE STORE EUROPÆISKE koncerner har åbenbart været vant til at gøre, som det passede dem, hvad angik ulovlige prisaftaler. Der var milliarder af euro at tjene på lyssky alliancer. Nu triller Vestager nogle af milliarderne ind til EU-kommissionen.

Men pengene ender ikke i EU's kasse. De bliver sendt tilbage til de snart 27 medlemslande efter samme fordelingsnøgle, som der betales kontingent efter. Danmark får altså lidt rabat på medlemskabet, som i 2016 gav nationen et underskud på 5,2 milliarder kr.

SENEST HAR KOMMISSÆREN givet Google en bøde på 32 milliarder kr. for at misbruge dets dominerende stilling på markedet til at påtvinge mobilfabrikanterne styresystemet Android, som 80 pct. af alle mobiler bruger.

Hvis ikke Google betaler inden 90 dage, bliver firmaet yderligere pålagt dagbøder på fem pct. af omsætningen. Google skal nok klare regningen. Foretagendet er vurderet til 5000 ubegribelige milliarder kr. I første omgang kan det nøjes med at deponere beløbet på en spærret konto.

BILFABRIKANTERNE Volvo/Renault, MAN, Scania, Iveco og DAF er afsløret som deltagere i et lusket kartel. Det var gået godt i 14 år. Vestagers sanktion til dem var en bøde på 22 milliarder kr.

Tilsvarende måtte elektronikgiganten Qualcomm ryste op med 7,5 milliarder kr. for at have bestukket sin største kunde til aldrig at handle med andre.

Otte producenter af kondensatorer fik lov at punge ud med 1,9 milliarder kr. Det var deres forlystelsesafgift for det kartel, de havde dannet for sammen at holde priserne i top.

MARGRETHE VESTAGER har således mere end levet op til forventningerne. Da statsminister Helle Thorning-Schmidt udnævnte hende til kommissær, var kritikken ellers hård i Socialdemokratiet.

De to forgængere Ritt Bjerregaard og Poul Nielson ærgrede sig offentligt over, at posten ikke gik til en partifælle men til en radikal.

Lars Løkke Rasmussen har nylig sagt, at det er naturligt, at det regeringsbærende parti leverer kommissæren. Han har bare ingen venstre kandidat, som sagligt overstråler Vestager.

BLANDT VÆLGERNE står hun derfor stærkt. I meningsmålinger ser 70 pct. hende gerne fortsætte i en nye femårs periode, når ansættelsesperioden udløber i efteråret 2019.

Vestager har udtalt til flere europæiske medier, at hun meget gerne tager fem år mere i kommissionen. Lars Løkke skal altså være kreativ, hvis han vil undgå bebrejdelser for pamperi ved at vælge en svagere erstatning for hende.

HVIS LØKKE ER REGERINGCHEF til den tid, kunne jeg godt mistænke ham for at pønse på at udnævne finansminister Kristian Jensen til kommissær, For dermed bevilger Løkke sig selv endnu en periode i Statsministeriet, og der er grænser for, hvor høje protesthylene bliver, hvis Danmark sender en fhv. finansminister til Bruxelles.