Mettes grønne fupnummer

’JEG LOVER intet. Dét løfte agter jeg til gengæld at holde,’ sagde socialdemokrat og senere centrumdemokrat Erhard Jakobsen i en valgkamp. Han var smerteligt klar over, hvor svære politiske løfter kan være at realisere.

VOR KÆRE statsminister har det stik modsat. Mette Frederiksen lover til alle verdenshjørner – men får uhyre svært ved at indfri det alt sammen.

Regeringens største prestigeprojekt, som ingen taler om i disse coronatider, er et træffende eksempel: Forståelsespapiret – altså regeringsprogrammet aftalt med de røde partier - forlanger allerede i punkt to ’stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030’.

REGERINGEN FABLER yderligere om, at der til den tid skal køre en million elbiler på vejene. Undskyld, jeg krænker omerta. Undskyld, jeg bryder tavsheden om denne gigantomstilling af bilparken. Men det er mig umuligt at se, hvordan dette fatamorgana skulle lade sig gøre på ni år med tilhørende millioner af ladestandere.

STATEN VISER IKKE engang det gode eksempel med egne bilkøb. I perioden 2015 til 2019 købte staten således 2907 biler. Heraf var seks elektriske!

Jeg forstår godt, at ministrene nødig taler om, hvordan de vil bære sig ad med at forvandle benzin- og dieselbiler til eldrevne dydsmønstre. Med et par undtagelser har ikke engang regeringens egne medlemmer udskiftet de luksuriøse limousiner, de lader sig fragte rundt i.

JEG HAR TVÆRTIMOD bemærket, at navnlig den fhv. Enhedslisten-socialist Pernille Rosenkrantz-Theil og eks-folkesocialisten Astrid Krag vrider sig ud af deres ministerbilers læderstuer med særskilt nydelse, når de skal i fjernsynet for at kæmpe for bedre miljø. Intet er så morsomt at iagttage som en nyomvendt socialdemokrat, der gør krav på det bedste fra alle verdener.

MINISTRENE EVNER IKKE selv at levere opskriften på biludskiftningen. Regeringen har derfor sælsomt nok udnævnt den fyrede Dong-direktør Anders Eldrup til formand for Kommissionen for Grøn Omstilling af Personbiler. Om fire måneder skal han levere forslag til, hvordan det elektriske mirakel kan muliggøres.

HAN ER RET fåmælt, hvilket jeg nemt forstår.

Til at hjælpe sig har han fire teknikere fra DTU og fire afdelingschefer fra ministerierne. Jeg tror, han har mere brug for otte tryllekunstnere i sin kommission, for hvordan skal denne blanding af teknikere og administratorer dog kunne forvandle den danske bilpark på så kort tid?

Det kan ingen svare på. Vi må nøjes med at ønske hinanden til lykke med, at Danmark uforandret har verdens grønneste regeringsprogram.