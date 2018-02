Ny komedie på Christiansborg

DET VÆRSTE, en politiker kan foretage sig, er at skifte mening. Intet fryder politiske modstandere og journalister mere, end hvis de kan dokumentere, at politikeren netop har sagt det modsatte af, hvad han blev citeret for i 2008. Så regner det med latterliggørelse og hån.

Jeg har altid ment, at det er et sært,

primitivt krav at stille netop til en politiker: At alle deres synspunkter skal være uforandrede år efter år.

Det var dog mere naturligt, hvis politiske meninger blev dannet – og forandret – i takt med verdens udvikling.

DET ER SELVFØLGELIG Socialdemokratiets omvendelse på flygtningeområdet, jeg sigter til i denne omgang.

Jeg var klar over, at der var noget stort på vej, allerede søndag aften i TV-Avisen. Her sejlede partiformand Mette Frederiksen ind i herretøj. Sådan er nu moden blandt toppolitikere af hunkøn: Når de skal gøre et seriøst indtryk, kryber de i habitten eller noget, der ligner.

I grunden ret latterligt, at de ikke evner at være seriøse i egen kvindelige ret. Personligt har jeg mere respekt for en kvindeligt klædt hunpolitiker end for én, der forklæder sig som mand.

MEN DER STOD NU mandekvinden, der vil være vores næste statsminister, og fortalte om sit nye udlændingeudspil, der ikke lød, som sådan noget plejer at lyde – i Frederiksens mund.

Projektet blev lanceret i TV-Avisen med Johannes Langkilde som benovet studievært med hagen helt nede på halsen. Han glemte at stille spørgsmål af lutter forbavselse over hendes ivrige talestrøm. Det er jo ikke hver måned, Mette har noget at sige, men nu skulle seerne råbes op.

Der var en del at råbe om. Sosserne har nemlig fået udspillet til at fylde 40 sider under titlen ’Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik, der samler Danmark’.

EN GRUNDIGERE INDFØRING i udspillet skete velplanlagt næste dag i Berlin-geren, som venligst havde afsat hele første del af avisen til formålet, og som takkede for nyheden ved elskværdigt at kalde papiret ’skelsættende’.

Det er ikke engang en overdrivelse. Socialdemokratiet vil standse asylsøgere ved grænsen og sende dem til modtagecentre i Nordafrika. Forlange 37 timers ugentligt arbejde af de 30.000 indvandrere. Stoppe genopdragelsesrejser. Indføre loft over, hvor mange udlændinge Danmark kan modtage.

Det ér selvsagt morsomt, at samme Mette Frederiksen i 2014-15 belærte Dansk Folkeparti om, at partiet savnede realitetssans og fornuft, fordi det ville oprette flygtningelejre i Nordafrika i stedet for modtage fremmede folk her i Danmark.

Nu foreslår hun præcis det samme. Hvad er der dog sket?

TJA, DET ER NEMT at møde politikere, der hæver, de er rystede. Mange anlægger den tilstand hjemmefra, så de er klar til at dele den ud til danske journalister, der altid er beredt til at smøre etiketten på alle mulige småbegivenheder. Denne gang var det Mette selv, der erklærede sig ’rystet’ over at følge, hvordan antallet af ikke-vestlige indvandrere er eksploderet.

Det er sådan en iagttagelse, millioner af danskere har gjort for længst. Men nu er partiformand Frederiksen altså ajour med udviklingen. Og nu vil hun gøre en masse af det, Dansk Folkeparti har anbefalet.

DET NYTTER BARE slet ikke, buldrede den radikale flokfører, Morten Østergaard. Uheldigvis havde de radikale bestilt dyre helsidesannoncer samme dag, som Mette Frederiksen gik i luften med sin kampagne.

Morten Ø, vil have ’virkelighed’ i debatten i stedet for ’valgkamp’, siger han.

’Fremmeddebatten har stået stille i det politiske dukketeater i 20 år’, hævder han. Nu vil Morten løfte den til radikale højder. Så véd man, den hurtigt slipper enhver jordforbindelse. Men i det mindste lover Østergaard at gøre op med ’sin indre halal-hippie’. Tak for det.

NU SKAL DET være slut med at agere from mand, som skælder ud på de borgerlige. ’Jeg gider ikke mere’, siger han i de store annoncer. Spørgsmålet er, om hans erklæringer interesserer ret mange.

Da folk sidste år blev spurgt, hvem Morten Østergaard er, var han aldeles ukendt i størstedelen af befolkningen.

’Jeg er ligeglad med, hvem der er statsminister’, erklærede den radikale spids i denne uge. Det ser ud til, at de fleste danskere er ligeglade med, hvem i det politiske dukketeater Morten er.

