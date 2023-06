To mio. i cafépenge

Da Frederik fyldte 18 år i 1986, bevilligede et beredvilligt folketing den unge prins apanage på 920.000 kroner om året. På det tidspunkt var kronprinsen da også travlt beskæftiget som elev på Øregaard Gymnasium, hvor overklassens yngel gør sig i forædlede kokablade, puttefester og andre omkostningskrævende aktiviteter.

Christian Valdemar Henri John, prins til Danmark, greve af Monpezat fylder 18 år den 15. oktober. Officielt er det endnu ikke afgjort, om han ligesom sin far skal modtage apanage i den anledning. Men man skulle nu kende de kongelige dårligt, hvis de ikke er klar til at skrabe lidt ekstra skattekroner til sig. I så fald vil politikerne vanen tro klappe hælene sammen.

Her fire måneder før, at en sådan bevilling kan effektueres, er det dog stadig en statshemmelighed, om det kommer til at ske. Den slags alvorlige sager fra samfundets øverste hylde har vi slet ikke godt af at vide for meget om før i sidste øjeblik. Det kunne jo få svage sjæle til at spekulere over, om det nu også er en god ide. Om det er ret og rimeligt og den slags utidigt tankespind.

Da det ifølge grundloven trods alt kræver både lovforslag og en tur i folketinget, tyder alt på, at kongehuset har ”klappet den af” med Statsministeriet, som man kækt udtrykker det i politik-boblen. Beslutningen er taget. Befolkningen må bare ikke vide noget.

Det havde ellers været nemt, hvis den hjemmeboende Christian blot kunne leve videre af forældrenes velpolstrede fadebure og supplere med SU til hjemmeboende. I så fald kunne kongehuset i tråd med deres officielle bestræbelser på at slanke butikken have meddelt undersåtterne, at de nådigst afstår fra at give nummer to i arvefølgen offentlig bistand til han i det mindste bliver kronprins. Gud forbyde det. Både at han bliver det, og at Margrethe stiger til himmels.

Når denne gyldne mulighed endnu ikke er blevet grebet, og man har valgt at lade uvisheden gnave, tyder meget på, at Christian får den tvivlsomme ære at tangere sit hurtigtløbende ophavs Danmarksrekord i cafépenge.

Det kræver imidlertid en inflationskorrektion af farmands kun 920.000 kroner. Regnes de om til nutidskroner ender vi på 2.043.432 kroner. Og da 2 millioner kroner nok lyder lidt voldsomt, kan det ikke udelukkes, at de store ånder i hoffet og statsministeriet ender på 1.960.000 kroner. Giv og tag. Det er i parentes bemærket stadig en pæn slat mere end statsministeren får.

Skulle det ikke være nok til at hyre en lakaj, en kammertjener og stadig have lidt til overs til et festligt studenterliv, står landets automobilforhandlere under alle omstændigheder klar med gratis køretøjer, ligesom Christians venners velhavende familier nok skal vide at toppe op, hvis mønterne ligger lidt for ensomt hen i det kongelige muldvarpeskind.

Der er naturligvis en lille risiko for, at kongehuset får en åbenbaring og siger pænt nej tak og i stedet lander en eller anden snedig konstruktion, hvor Christian ikke bliver direkte begunstiget. Man kunne eksempelvis forhøje Frederiks apanage på godt 22 millioner kroner og ad den bagvej kanalisere dem ned i Christians lommer. Det ville være godt for monarkiet og dem, der tilslutter sig den hedenske anakronisme.

Desværre ville det også være skidt for tilhængerne af en republik. Det er det, hver gang kongehuset tager sjældne fornuftige og rimelige beslutninger. Set i det lys, er det lige før de to millioner skal være den unge mand vel undt.