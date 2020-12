Mette og Martin klager ikke

Det er et nærmest mærkværdigt scoop, at Martin Rossen ikke bare lader sig portrættere, men indledningsvis åbner sit hjem for netop Michael Jeppesen. Få interviewere kan være så syrlig, utilregnelig og upassende som netop Jeppesen, hvilket jeg personligt knuselsker ham for. Men ville en sky strateg som Rossen sige ja til HAM, hvis det ikke var aftalt spil.

Jeg tvivler.

De må kende hinanden godt, tænker man, for kameraet er lynhurtigt helt inde i Rossens soveværelse, hvilket er en nærmest utroværdig gestus, når man har in mente, at denne Mette Frederiksens tidligere højre hånd trak overskrifter for IKKE ville sige det mindste pip til pressen.

Nu ved vi, at han er skilt, for på natbordet er der Harry Potter, som han læser højt fra i præcis 20 minutter for sin søn hver aften, når ‘han er her’. Vi forstår også, at han er en kende utryg ved, at fjernsynet træder ind i hans privatliv, men da mobilen ringer, er det så sandelig Mette, hvorfor han straks må tage den.

De står hinanden nært, tv-optagelsen må midlertidigt afbrydes, det er næsten for godt til at være sandt. Nam-nam for dem, der tror, at Martin stadig er Mettes hemmelige håndlanger - måske en slags 'Den Hemmelige Socialdemokrat', hvis nogen husker den bog? Mange pegede i øvrigt på Jeppesen som den anonyme forfatter.

Anyways, kunne Martin ikke bare have ringet tilbage til Mette? Var det lige lovlig iscenesat?

Jeg bliver ærligt talt forvirret over skildringen af Martin Rossen. Og DR’s valg af produktionsselskab. Jeppesen stiller som sådan de rigtige spørgsmål, de ømme om barndommen, de nærgående om strategiplanerne, der belejligt stikker op af de flyttekasser, som Statsministeriet tilfældigvis lige har sendt måneder efter hans afsked. Men Rossen svarer afmålt, afslører ikke noget som sådan, smiler og fremstår overraskende sympatisk i forhold til de rygter, der går om ham som en hård og kontant taktiker.

Hvad han konkret har foretaget sig, får vi ikke rigtig at vide, kun at han har sørget for at lave planer, OG at embedsmænd og ministre holdt sig til planen. Det er mest et blødt portræt af mennesket Martin Rossen. Vi lærer, at han går lange ture, og at han ligger inde med en blodtryksmåler, fordi han har for højt blodtryk - på grund af stress naturligvis. Vi tolker, som vi vil, når Martin peger på, at hans stedfar var medvirkende til, at Martin blev så optaget af at bevise sit værd. Vi aner et ægte menneske inde i den statschef, som vi troede var så glat, så glat.

Vi laver bålmad med sønnike og Martins ven, Rane Willerslev, direktøren for Nationalmuseet, der omtaler ham som et ‘superskrøbeligt menneske, der lige akkurat hænger sammen’, da de mødtes for et halvt år siden. Og blev venner. Den filterløse Rane sammenligner den tilknappede stabschef med punkere, hvor tøjet kun hænger sammen via sikkerhedsnåle.

'Jo mere magt, man får, jo mere afmagt føler man,' siger Willerslev på Rossens vegne.

Interessant venskab dér, de krammer stadig lidt akavet, men Rane er sikkert en munter sparringspartner for et kontrolleret magtmenneske, der nu skal lære at sove, være nærværende over for sin søn og ikke mindst lobbye den som 'global head of public affairs and communication of Danfoss'.

Jeppesen indrømmer selv, at han brug for hjælp til at forstå det politiske spil. Tilfældigvis skal Hans Engell spise frokost med Martin Rossen, og Jeppesen tager med og lader den erfarne eks-minister forklare og forsvare Rossens spindoktor-professionalisering med, at politikerne dermed er begyndt at tage magten i eget hus over for embedsværket.

De særlige rådgivere er kommet for at blive - om de er røde eller blå, forstår vi.

Martin Rossen er en moderne socialdemokrat i jakkesæt, tæt knyttet til erhvervslivets top. Måske er Michael Jeppesen også en god socialdemokrat, i hvert fald er han sluppet af sted med at sælge et lille, ømt portræt til DR, som hverken Martin eller Mette kommer til at klage over.

Rossen fremstår lidt frossen, beskeden og uvant med spotlightet, men det hjælper gevaldigt på af-dæmoniseringen af ham som kontroversiel figur. Kunne Jeppesen på vanlig vis være gået hårdere til ham? Absolut! Vi får alt for lette svar på hidtil ubesvarede spørgsmål, stillet af diverse medier, og jeg kan ikke lade være at tænke, at når Jeppesen kalder Rossen for 'et nybrud i politik’ og ‘mere tilgængelig, end han havde forventet’, så hænger det måske også sammen med, at det er aftalt branding fra start til slut.

Michael Jeppesen står bag det vældig innovative produktionsselskab/kommunikationsbureau MUST, der har lavet filmen om Rossen. Jeppesens mangeårige ven og partner Rasmus Jønsson var kommunikationsrådgiver i samme bureau, men er nu særlig rådgiver for sundhedsminister Magnus Heunicke.

Jeg tænkte flere gange: Hvad var planen, Michael Jeppesen? 43 minutters pr, aftalt med socialdemokraterne, betalt af skatteborgerne? I så fald er vi alle blevet spinnet igen.

