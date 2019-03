Om lidt bliver her stille

RADIO24SYV ER EN SUCCES. Der er skabt et alternativ til P1.

Otte år senere lytter 1,1 mio. danskere til taleradio hver uge året rundt – det var ’kun’ 700.000, da P1 var alene i æteren.

Radio24syv har skabt ny interesse for radio og ikke mindst podcast. Vi har yngre lyttere, lyttere med korte uddannelser, med erhvervsuddannelser og ikke mindst flere lyttere vest for Storebælt, der nu hører taleradio.

Det er fakta.

FRA STUDIER i København og Aarhus sender vi radio, som fænger og engagerer lyttere i HELE Danmark. Faktisk matcher fordelingen af Radio24syvs lyttere på prikken, hvordan danskerne fordeler sig ud over Danmark.

Alligevel har et politisk flertal besluttet, at det ikke er godt nok. At en radio med tilfredse lyttere i hele Danmark skal flytte 70 procent af sine programmer ud af København for at genvinde sendetilladelsen.

Radio24syv er stolte af at lave ægte landsdækkende radio, og vi har ambitioner om at gøre det endnu bedre.

MEN Radio24syv er bygget op omkring markante værter – værter med holdninger og værdier. De er radioens dna. Radio24syvs programmer er baseret på, at vi kan få politikere og eksperter til at møde op i vores studier. Radio24syv har succes, fordi vi selv har fået lov til at bestemme, hvor i Danmark vi bedst kan lave god taleradio, og det er altså i høj grad fra landets hovedstad.

Formålet med Radio24syv var at skabe konkurrence, kant og mangfoldighed i forhold til P1. Det er sket – over det ganske land. Det er Radio24syvs lytterskare et bevis på.

POLITIKERNE opstiller en falsk modsætning mellem by og land, når de påstår, at en radio kun kan afspejle hele Danmark, hvis den befinder sig uden for København. Der er ingen saglige begrundelser for at kræve udflytning af 70 procent af en taleradios programmer som grundlag for at få en sendetilladelse.

Radio24syv går ind for mangfoldighed og konkurrence – fri konkurrence.

Derfor skal det være muligt at få en sendetilladelse til FM4, uanset hvor i landet man ønsker at lave taleradio. Politikerne burde interessere sig for, om man tilbyder danskerne vedkommende radio. Ikke hvor man har adresse.

NU HAR Dansk Folkeparti gennemtrumfet, at 70 procent af programmerne skal flyttes til en adresse minimum 110 km fra hovedstaden, og på den baggrund er vi ikke i stand til at lave et meningsfyldt bud på en ny omgang taleradio.

Vi er stolte af den radio, vi sender hver dag året rundt, vi er glade for lytternes opbakning, og vi ved, at man skal holde fast i sin kerne.

Det er ikke muligt med de nuværende udbudsvilkår, og derfor søger Radio24syv ikke forlængelse.

SKULLE ET NYT politisk flertal efter det forestående folketingsvalg beslutte at ændre udbudsvilkårene, så alle – uanset hvor de bor og arbejder – frit kan byde på dansk, landsdækkende taleradio, så vil vi naturligvis genoverveje. Vi elsker taleradio.

LIDT FAKTA OM Radio24syvs lyttere – til erstatning for alle ’synsningerne’ derude. Radio24syv formår at tiltrække en helt ny gruppe lyttere til taleradio.

28 procent af Radio24syvs lyttere har en erhvervsuddannelse. Hos P1 er det 18.

Radio24syv har yngre lyttere: 47 procent af vores lyttere er under 50 år. På P1 er det 33 procent.

Radio 24syv sender i dag radio, der interesserer hele Danmark. Fra København og Aarhus.

32 procent af befolkningen bor i hovedstaden. Radio24syvs lytterandel i hovedstaden er 33 procent.

14 procent af befolkningen bor i Region Sjælland. Radio24syvs lytterandel er 15.

21 procent af befolkningen bor i Region Syddanmark. Radio24syvs lytterandel her er 20 procent.

22 procent af danskerne bor i Region Midt. Vores lytterandel er 20 procent.

10 procent af danskerne bor i Region Nord – vi har 13 procent af vores lyttere i regionen.