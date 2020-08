Kender lederskribenterne virkeligheden?

DEN SENESTE TID har jeg læst flere ledere i Ekstra Bladet, der i den grad overraskede mig. Det virker nemlig, som om avisen mener, at problemerne med nedslidning er løst, og at vores nuværende pensionssystem er retfærdigt. Kan det virkelig passe? For i årevis har Ekstra Bladets egne dygtige journalister sat et vedvarende fokus på de mange danskere med lange og hårde arbejdsliv, som slides ned, og som har udsigt til mindst ti år mere på arbejdsmarkedet end folk med lange uddannelser og i øvrigt højere lønninger.

EKSTRA BLADET HAR SELV dokumenteret, at eksempelvis mange murere, tømrere og havnearbejdere umuligt kan forventes at arbejde lige så længe som f.eks. jurister og journalister. En del faglærte og ufaglærte har simpelthen arbejdet længere og hårdere end mange akademikere. Ekstra Bladets chefredaktør har sågar kaldt det for 'pensionstyveriet', at pensionsalderen stiger uden at tage hensyn til dem, som har arbejdet mange år, og som slides ned.

DERFOR ER DET SVÆRT at forstå, at Ekstra Bladets leder nu har skiftet mening og lægger afstand til sin egen journalistik. Nu fremhæves en rapport fra Kraka til et helt nyt synspunkt om, at der alligevel ikke er brug for en mere retfærdig pensionsalder. Helt komisk bliver det, når man så læser den rapport, der viser, at mange ufaglærte og faglærte, som har været mange år på arbejdsmarkedet, går mindre til lægen og dermed ikke er de absolut mest syge eller nedbrudte. Til gengæld konkluderer Kraka i deres visdom direkte, at de mest fysisk nedslidte grupper i Danmark er it-konsulenter, bibliotekarer og ansatte i forsikringsbranchen. Med behørig respekt for de tre faggrupper og deres arbejdsliv så virker den konklusion altså tosset. Jeg undrer mig generelt over, at Ekstra Bladet sluger rapportens konklusioner ukritisk, for virkeligheden er jo mere nuanceret. Den virkelighed kender Ekstra Bladets journalister, som har afdækket den. Men gør avisens lederskribenter?

POINTEN ER JO OGSÅ, at vi har flere ordninger, som skal hjælpe folk, som ER blevet syge eller uarbejdsdygtige tidligere i livet. Det gælder mulighederne for førtidspension og fleksjob, som vi er i gang med at justere, og det gælder seniorpension. Sidstnævnte er en god ordning for folk, som er helt nedbrudte, og som kun kan arbejde mindre end 15 timer om ugen. Men helt ærligt – det er jo slet ikke nok, for det kræver jo, at man er slidt ned til sokkeholderne.

RIGTIG MANGE DANSKERE er startet på arbejdsmarkedet i en tidlig alder, f.eks. allerede som 16-17-årige. De har knoklet hele livet, og de fortjener at kunne gå på pension, inden de er helt nedslidte. De bør få mulighed at nyde deres pension, mens de stadig kan gå, stå og lege med deres børnebørn. Deres liv har været dokumenteret i Ekstra Bladet ad flere omgange. Kan det passe, at en enkelt rapport fra en tænketank betyder, at man glemmer dem?

REGERINGEN KÆMPER i alt fald videre. Vi glæder os til snart at fremlægge vores bud på en ny pensionsmodel, som vi håber og tror kan finde opbakning i Folketinget. Det handler om muligheden for værdig tilbagetrækning og om retfærdighed.