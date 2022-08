De ser ikke fodbold, men går til vold

Kik godt på billedet af Brøndbys fans fra i søndags i Parken. Øverst en masse glade drenge med gule trøjer, halstørklæder og fadøl. Et derby uden udeholdets fans er som en tur i byen, hvor man skal køre hjem og derfor ikke må drikke.

Men nederst i billedet ser man en fem-seks stykker med blå-gule masker. De er ikke kommet for at se fodbold.

Og inden du tænker: han er bare ude efter Brøndby, fordi han er FCK fan, så lad mig med det samme disclaime: ja, jeg er FCK fan, men det her er langt større end et slagsmål mellem to fangrupper. Det her handler om fodboldens fremtid. Får man ikke styr på volden, så dør fodbolden.

Fra min faste plads på nedre C blev jeg rigtig glad da jeg i søndags så, at Brøndbys fans var tilbage i Parken. To gange i foråret oplevede vi en ’død’ tribune, fordi Brøndbys fans var udelukket.

Det startede også ret uskyldigt. En morsom del af fankulturen er den verbale sangkrig og i begrænset omfang kan man også acceptere lidt fyrværkeri. På mit FCK afsnit morede vi os før kick off over, at Brøndbys fans måtte have særligt store røvhuller, siden det var lykkedes dem at smule så mange kanonslag og gule røgbomber med ind.

Men så kom sæderne flyvende ind over banen. Og der døde uskylden. Hvis en spiller får et sæde i hovedet er det livsfarligt og det var naturligvis det psykopaterne var ude på. Her bagefter har vi så kunnet læse, at Brøndbys fans brækkede ikke mindre end 120 sæder op. Det er derfor lidt svært, at bruge den sædvanlige floskel om, at det er nogle få idiotiske fans, der ødelægger det for de mange. Jeg så alt for mange idioter med masker og vilje til hærværk og vold.

På vej til kampen havde Brøndbys fans også lige fyret et kanonslag af på Hovedbanegården. Ha, ha hvor sjovt, bare ikke for de mange rejsende, der blev skræmt fra vid og sans. Mange smed bagage og alt andet de havde i hænderne og flygtede i panik, fordi de troede de var vidne til et nyt Fields, hvor to som bekendt for nylig blev dræbt af en galning.

Men det mest idiotiske er, at læse FCK’s pressechef Jes Mortensens evaluering af kampen i Ekstra Bladet. Han mener, at det gik godt for ’99,99 procent’. ’Så det synes vi, var rigtig, rigtig glædeligt. Det var ikke et derby med kaos, vold og slagsmål, det var det ikke.’

Hvad kalder du så det, at folk flygter for deres liv på Hovedbanegården ? som i øvrigt måtte lukkes indtil myndighederne havde overblik over hvad der egentlig skete.

Med den udtalelse viser Jes Mortensen og FCK, at de intet har lært. De vil bare have stemning på stadion, så fuck at lidt inventar bliver ødelagt og folk bliver skræmt fra vid og sans. De synes vel bare det er part of the game. Og så længe de gør det fortsætter volden for det er lige nøjagtig den type udtalelser, der får de mange gode fans til at være passive overfor de voldsparate idioter.

Idioterne kan ingen tale fornuft til, men jeg er altså nødt til sige til de mange skønne Brøndby fans, der skaber god stemning, at I er nødt til ændre attitude. I må holde op med, at acceptere, at dele tribune med maskerede volds psykopater, der brækker sæder op for at invalidere modstanderne.

Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at gribe ind, men så må man i stedet aktivt medvirke til at idioterne bag maskerne bliver udpeget efter kampen og udskammet for altid. Det er ikke stikker virksomhed, men sund fornuft og nødvendigt for at den gode fankultur kan få lov til at leve. Og det her gælder naturligvis ikke kun Brøndbys supportere, men alle fangrupper: FCK, AGF, AaB osv.

Hos Brøndbys ledelse tager man sagen klædeligt alvorligt. Administrerende direktør Ole Palmå fortæller, at klubben sammen med politiet ser videomateriale igennem for at finde ballademagerne, så de kan blive udelukket fra fodbold.

Godt initiativ og lad dem aldrig komme tilbage. Karantæne på et år eller lignende duer ikke. De må væk for livstid. De har vist de ikke kommer for fodbolden, men for volden.

Og med blødende supporter hjerte er jeg også nødt til at sige, at man er nødt til at udelukke udeholdenes fans fra derby opgørene i Brøndby og Parken, indtil man med sikkerhed har fået ryddet op og bortvist voldspsykopaterne, altså dem med særligt store røvhuller, eller skulle vi sige røv i begge ender. For hjerne har de i hvert fald ikke.