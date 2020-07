Lad mig høre det fra en eskimo

I middelalderen havde vi hekseafbrændingerne og inkvisition, der jagtede kættere. Der har været forfølgelse af etniske minoriteter, slaveri, annektering af land, nedgørelse af kvinder, der ville have stemmeret og studere, klapjagt på homoseksuelle, jøder og latterliggørelse af handicappede eller folk med mørk hud eller skæve øjne.

Det er skampletter i historien og skal aldrig undskyldes.

Men i 2020 er det navne og ord, som er farlige, og en gang imellem synes det efterhånden en smule skingert og bizart.

På baggrund af helt døde ting, der tilfældigvis refererer til hudfarve eller andre lande, kan du nu fremstå som et ufølsomt, intolerant, racistisk menneske, fordi du ikke taler, som det er politisk korrekt i nogens verdensbillede.

F.eks. må du ikke sige dværg mere. Nu hedder det vertikalt udfordret. Snart må man nok heller ikke have lov til at bage jødekager eller drikke hvidtøl, for det kunne sikkert også støde nogen.

Men altså, i kølvandet på Eskimo-is hysteriet, (hvor producenten ikke har fået en eneste klage fra den pågældende minoritet, men fra det bleghvide, mikro-forargede ordpoliti -segment,) er der nu en norsk assisterende professor ved kulturhistorisk museum i Oslo, der har set sig gal på Haribos Skipper Mix, fordi lakridserne ud over at ligne mexicanere og indere OGSÅ har afrikanske, negroide ansigter.

– Man bør ikke spise andre mennesker, udtaler Gro Ween til norske Aftenposten.

Hold. Nu. Kæft.

Jeg er stadigvæk med på, at man ikke bevidst skal støde andre. Men at omskrive bøger (Pippi Langstømpes negerkonge-far) og historie, fordi der er ord, man ikke bryder sig om, det er i min verden censur.

Man glemmer, HVORFOR der blev skrevet, eller at man sagde, som man gjorde i ældre tid.

Man glemmer, at mange af disse ord og navne ikke udsprang af racisme eller nedladenhed, men var en fascination af det eksotiske i fjerne kulturer, dengang verden var større, og internettet ikke fandtes. Man kan fjerne ordene, men det ændrer ikke ved fortiden.

Når den yngre generation forarges over ord, er det præcis det samme, som når den ældre ikke gør. For det er forskellige tider, der har sat sit præg.

Ord er døde. Mennesker skal opføre sig med respekt. Men vis mig den første sorte m/k i DK, der græder over Skipper Mix, eller lad mig høre det fra en eskimo, at det er et problem med et navn til en is. Men fri mig for frelste norske antropolog-typer, der mangler spalteplads.