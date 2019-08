Må man demonstrere mod Trump, når han kommer til Danmark?

Jeg fik spørgsmålet for nylig i et tv-interview, just hjemvendt fra sommerferie og lige på falderebet i programmet. Det åbenlyse svar er, at selvfølgelig må man det. Vi er et frit land, og vi har demonstrationsfrihed.

Søren Espersen tweetede i den anledning: 'Så har præsidenten meldt sin ankomst, og demonstrationer er varslet. Jeg går ud fra, at den røde regering, som den har for vane ved præsidentbesøg, sørger for at afskærme evt. demonstrationer, så Trump ikke ser dem. Han skulle jo nødig føle sig krænket og tabe ansigt...!'

En art spøg, må man formode? Ironi og alligevel ikke? En henvisning til Tibet-demonstranterne, der fik frataget flag i 2012 under statsbesøget fra Kina. En handling, jeg er enig med Espersen i, er dybt beskæmmende for vores demokrati.

Men vil jeg selv deltage i demonstrationerne? Spurgte Miriam Zesler på News. Det kan da godt være, svarede jeg.

Men det kommer nok lidt an på, hvad demonstrationerne går på. I udgangspunktet gider jeg ikke demonstrationen med store Trump-baby-balloner. Den der med bare at gøre grin er vel nærmest det, han ønsker sig? Trump. Lidt ligesom Søren Espersen.

Og så burde man måske bare ignorere? Det er der mange, der opfordrer til, kan jeg se. Som om en demonstration er uværdig. Noget venstrefløjen kan have for sig selv. Og mon ikke også Trump vil kunne tage tilbage til USA og fortælle sin base, at demonstranterne i hippie-Danmark var elitære, 'liberale' og venstresnoede. Søren Espersen vil sikkert være enig.

Men kan man ignorere en amerikansk præsident i Danmark? Næppe. Og der er mange gode grunde til at demonstrere. Tænk hvis der var en 'Vi er for EU, FN og internationale forpligtende aftaler her i Danmark, Mr. Trump'-demonstration. Eller en 'Women's Rights are Human Rights'-ligestillingsdemo, nu hvor Trump har skåret al bistand til oplysning om seksuelle og reproduktive rettigheder og støtter stater og politikere, der arbejder for at underminere kvinders grundlæggende rettigheder.

Eller en 'Alle mennesker skal behandles lige'-demonstration. Dem ville jeg gerne med til. Dem, der går efter bolden. Ikke manden. For Trumps menneskesyn. Og Dansk Folkepartis. Det er der i den grad fortsat grund til at demonstrere imod. Et menneskesyn, der splitter og polariserer. Og som er præget af dobbeltstandarder. Alt efter, hvilke befolkningsgrupper vi taler om. Tænk blot på de nylige højreekstreme terrorangreb. I El Paso og nu – igen – i Oslo. Dem har jeg for eksempel ikke hørt Søren Espersen tage afstand fra.

Skal Søren Espersen det? Skal højreorienterede kristne tage afstand for at synliggøre, at de i al fald ikke bakker op om højreekstremistisk terror?

I kølvandet på islamistiske ekstremisters terrorangreb i Paris i 2015 var Søren Espersen ikke i tvivl. For at forhindre yderligere terrorangreb var der brug for et stop for 'muslimsk indvandring' i fire-seks år. Og samtidig insisterede DF på, at danske muslimer skulle tage kraftig afstand fra terrorangrebene.

For nogle uger siden ramte terroren så atter. Denne gang i El Paso. Men noget var anderledes. Ofrene var latinamerikanere. Og gerningsmændene ekstremister, der var bekymrede for 'invasion' af latinamerikanere. Blot få måneder tidligere blev 49 muslimer myrdet ved terrorangrebet på en moske i Christchurch. Ofrene var altså minoriteter. Og gerningsmændene? Det var hvide, kristne, vestlige mænd.

I Norge er en moské netop blevet angrebet med skud fra en norsk mand. Det efterforskes som højreekstremistisk terror.

Med tanke på kravet om muslimers afstandtagen ved terrorangrebet i Paris, burde Søren Espersens reaktion have været ligetil i El Paso: Samtlige hvide, kristne som bor i Danmark, skal straks tage afstand! Men nej. Ikke et eneste krav til danske kirkegængere om at tage afstand.

Og på mange måder er svaret lige så åbenlyst, som at vi selvfølgelig godt må demonstrere mod Trump i Danmark. Nej, Søren Espersen er ikke på nogen måde forpligtet til at lægge afstand - alene fordi han er hvid og kristen. Vi kan ikke hver dag bede forskellige befolkningsgrupper tage afstand til frygtelige gerninger, der begås i verden - alene for en sikkerheds skyld.

Man kan selvfølgelig håbe, at DF ville erkende det. Men det ville være utopi. Hvorfor skulle DF dog fjerne skyklapperne? For det er jo deres eksistensberettigelse. Muslimbashing. Mistænkeliggørelse. Der lever af det på samme måde som Trump. Der gang på gang relativiserer den højreekstreme terror. Som efter episoden i Charlottesville i 2017, hvor en neonazist torpederede borgerrettighedsdemonstranter. Efterfølgende udtalte Trump, at der var 'very fine people' på begge sider.

Trump skulle trækkes igennem flere dages mediemølle, før han gav efter og fordømte de højreekstremes angreb. Og det på trods af, at de højreekstreme terrorister bruger den samme sprogbrug, som ham – og DF – når de søger at retfærdiggøre deres ugerninger. Taler om invasionen af minoriteter. Og ligesom DF frygter en udskiftning af de oprindelige vestlige befolkninger.

Så er der grund til at demonstrere? Der er i al fald tre erkendelser, faktuelle og moralske, som både Trump og DF lever af at ignorere.

For det første næres ekstremisme altid af det samme: Vrede, frustration og frygt. Så drop den evindelige muslimbashing, som ekstremister udnytter til at legitimere deres grusomheder. Fokuser i stedet på løsninger. Hvorfor er det, at nogle mennesker har mistet troen på fremtiden? Ikke tror, at de kan få gode jobs? Og hvordan kan vi rette op på deres situation? Er det ved fortsat brug af retorik, som højreekstremistiske terrorister adopterer, når de massakrerer uskyldige minoriteter? Eller er det ved at sikre mange flere mennesker ordentlige uddannelser, job og fremtidsudsigter?

For det andet er det tid til at minde om et grundprincip i demokratiet. Princippet om, at vi dømmer på baggrund af individuelle handlinger. Ikke på baggrund af nationalitet. Køn. Udseende. Religion. Seksualitet. Etnicitet.

For det tredje. Man forsvarer ikke mindretallets rettigheder, fordi man selv er en minoritet. Jeg forsvarer ikke homoseksuelles rettigheder, fordi jeg er homoseksuel. Men da fordi den solidaritet er en samfundspligt.

Så giver det mening at demonstrere mod Trump? Ja! For det handler ikke om ham. Eller om Søren Espersen. De må gerne gå triumferende hjem. Det vigtige er, om vi andre kan mobilisere nok. Om vi kan række ud. Om vi kan nå alle dem, der også synes, at de tre ovenstående erkendelser giver mening. Og det må vi aldrig, aldrig opgive at prøve.