Elon Musk melder om drastisk fald i annoncesalget på Twitter

Det gik ikke ubemærket hen, da rigmanden og Tesla-grundlæggeren Elon Musk i oktober sidste år blev ejer af det sociale medie Twitter.

Siden overtagelsen, som medførte en række ændringer for brugerne, er omsætningen fra annoncesalget på Twitter faldet markant, fortæller Musk i et opslag på selvsamme sociale medie.

Der er tale om et fald på cirka 50 procent.

- Vi har stadig en negativ pengestrøm på grund af et fald på cirka 50 procent i annonceomsætningen plus en stor gæld, skriver Musk som svar til et opslag fra en Twitter-bruger om finansieringen af platformen.

Ifølge analysevirksomheden Insider Intelligence forventes selskabet bag Twitter i 2023 at tjene mindre end tre milliarder dollar - eller knap 20 milliarder kroner. Det er en tredjedel mindre end i 2022.

Efter at have overtaget Twitter, har Elon Musk indført forskellige ændringer.

Blandt andet har han genlanceret verifikationsmærket 'Twitter Blue', som indikerer, at en brugers identitet er verificeret, som en abonnementsordning med en månedlig pris. Det var tidligere gratis.

Derudover indførte han nye funktioner på selve mediet.

Inden for den seneste tid har han indført begrænsninger på, hvor mange tweets - altså opslag - brugerne kan læse dagligt. Hvis man er verificeret bruger kan man se ti gange så mange tweets hver dag som dem, der ikke har et lille blåt verifikationsmærke på deres profil.

På den organisatoriske side har Elon Musk fyret en stor del af Twitters medarbejderstab.

I takt med, at ændringerne er indført, har Twitter både registreret et fald i antallet af brugere og i indtægterne fra reklamesalg.

I begyndelsen af juli lancerede selskabet Meta, der ejer Facebook og Instagram, det sociale medie Threads, som er en pendant til Twitter.

Inden for de første fem dage efter lanceringen fik Threads mere end 100 millioner brugere.

Twitter menes at have omkring 200 millioner brugere.