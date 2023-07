Gigant tjener styrtende

Googles moderselskab, Alphabet, leverer over forventningen og har omsat for 74,6 milliarder dollar, svarende til 503 milliarder kroner, skriver Bloomberg ifølge MarketWire.

Selskabet har et overskud på 18,7 milliarder dollar, svarende til 126 milliarder kroner. Forventningen var, at selskabet ville have en omsætning på 72,8 milliarder dollar - 490 milliarder kroner.

Det er særligt virksomhedens cloud-produkter og annoncesalg, der har drevet virksomhedens overskud, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er et godt momentum på tværs af vores produkter og virksomheden, som har ført til stærke resultater i dette kvartal, siger Sundar Pichai, der er administrerende direktør i Alphabet, i forbindelse med frigivelsen af regnskabet.

Selskabets aktie, der i løbet af året er steget med 37 procent, steg yderligere seks procent i efterhandlen på Wall Street.

Overskuddet per aktie i andet kvartal blev på 1,44 dollar. Analytikere havde regnet med, at det ville blive 1,32 dollar.

Alphabet varslede i januar, at man ville nedbringe antallet af ansatte med omkring seks procent - svarende til 12.000 stillinger.

Selskabet leverede dog i første kvartal af 2023 også et pænt regnskab med et overskud på omkring 100 milliarder kroner.

I kvartalet landede techgiganten på en omsætning på knap 70 milliarder dollar - cirka 475 milliarder kroner. Det var omkring én milliard dollar mere, end analytikere havde forventet.

Sidste år havde Alphabet problemer med, at annoncører ikke brugte så mange penge på onlineannoncering, som det var forventet.

Også problemer ved lanceringen af Googles AI-chatbot, Bard, var med til at påvirke selskabet. Efter lanceringen - og en reklame hvor Bard svarede forkert på et spørgsmål - faldt selskabets aktie.

Faldet på godt syv procent betød, at firmaets markedsværdi faldt med godt 100 milliarder dollar, svarende til 700 milliarder kroner.