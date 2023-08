Heineken forlader Rusland

Så måtte også Heineken trække stikket.

Den hollandske bryggerigigant sælger sit russiske selskab Heineken Russia til det russiske selskab Arnest Group.

Det er sidste led i den proces, Heineken indledte i marts 2022, hvor slutmålet var totalt at forlade Rusland, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Arnest Group overtager 100 procent af aktiver i Heineken Russia for kun 1 enkelt euro.

For den absurd lave pris overtager de syv bryggerier og 1800 Heineken-ansatte, der er garanteret ansættelse i de næste tre år.

Koster kassen

Det har ikke været billigt for Heineken at blive i Rusland så længe.

Samlet vurderer koncernen, at det har kostet dem omkring 300 millioner euro - svarende til 2,2 milliarder danske kroner.

Heinkens brand er allerede ude af Rusland, og inden for de næste seks måneder vil også Amstels brand - et ølmærke ejet af Heineken - have forladt landet.

Cut and run

Da Rusland i sin tid invaderede Ukraine, var der stor tvivl i diverse bestyrelseslokaler og på direktionsgangene. Skulle man blive eller gå?

For omkring to uger siden gjorde avisen Financial Times regnestykket op, og det viste sig, at jo hurtigere man kom ud ad Rusland, jo bedre stod man økonomisk.

- Det viser sig, at cut and run var den bedste strategi for virksomheder, der ved krigens indledning skulle beslutte, hvad de skulle gøre. Jo hurtigere man smuttede, jo mindre er tabet, sagde Nabi Abdullaev, partner i Control Risks, der analyserer risici for de største virksomheder i verden, dengang.