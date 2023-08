Kæmpe milliardlussing: Dyrt at blive i Rusland

De virksomheder, der valgte at blive i Rusland, risikerer at få en større regning i sidste ende

Skulle man blive, eller skulle man smutte?

Det var tilsyneladende en svær beslutning, der blev diskuteret på chefgangene og i bestyrelseslokalerne i de europæiske virksomheder, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, valgte at invadere Ukraine.

Her småt halvandet år efter er regningen endelig blevet gjort op - i hvert fald delvist.

- Det viser sig, at cut and run var den bedste strategi for virksomheder, der ved krigens indledning skulle beslutte, hvad de skulle gøre. Jo hurtigere man smuttede, jo mindre er tabet, siger Nabi Abdullaev, partner i Control Risks, der analyserer risici for de største virksomheder i verden, til Financial Times.

Udtalelsen kommer på baggrund af, at avisen har gennemgået årsregnskaberne for de 600 største europæiske virksomheder med aktivitet i Rusland.

750 milliarder kroner

Gennemgangen viser, at 176 af de 600 største virksomheder, der fortsat opererer i Rusland, har registreret værdiforringelse af aktiver, valutarelaterede omkostninger eller andre engangsomkostninger som resultat af deres salg, lukning eller nedskalering i Rusland.

I alt har de tabt mindst 100 milliarder euro - svarende til omkring 750 milliarder kroner - som direkte konsekvens af deres aktiviteter i Rusland.

Det samlede beløb medregner ikke indirekte makroøkonomiske konsekvenser, som højere priser på energi og varer.

Ruslands beslutning om at overtage kontrollen af virksomheder, der stadigvæk er aktive i landet, senest med overtagelsen af Carlsbergs aktiviteter, betyder dog, at det bliver endnu dyrere for de virksomheder, der ikke smuttede i tide.

- Selv hvis en virksomhed har tabt en masse penge ved at forlade Rusland, så risikerer de, der er blevet, et langt større tab, siger Nabi Abdullaev til avisen.

Carlsberg mistede for nyligt kontrollen over deres virksomhed i Rusland. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Risikabelt at blive

Over halvdelen af de europæiske enheder, der opererede i Rusland før invasionen, er stadigvæk i gang i landet, viser data fra Kyiv School of Economics.

Det er blandt andet tale om giganter som britiske Unilever og schweiziske Nestlé samt bankkoncernerne Unicredit og Raiffeisen fra henholdsvis Italien og Østrig.

De virksomheder, der stadig gør forretning i Rusland, spiller dog et højrisikabelt hasardspil, siger Anna Vlasyuk, der er forsker ved Kyiv School of Economics.

Hun peger især på, at de nye og strammere russiske regler for at trække sin virksomhed ud af landet øger risikoen for at få overtaget sin virksomhed af den russiske stat.

- De (virksomheder, der stadig er aktive i Rusland, red.) ville være bedre stillet ved bare at afskrive virksomheden. Jeg tror ikke, nogen er sikre, siger hun.

- Hvad var påskuddet for at tilegne sig Carlsberg? Handler det virkelig om national sikkerhed? Det tror jeg ikke, siger Anna Vlasyuk.