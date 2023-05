Kan lamme statskassen: - Der bliver panik

Den amerikanske præsident, Joe Biden, og formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren Kevin McCarthy, har valgt at udskyde fredagens møde om det amerikansk gældsloft.

Udskydelsen kommer ikke som et chok, og skal i højere grad ses som et udtryk for, at de to parters stabe er begyndt at tale sammen, vurderer analytiker hos Steno Research Mikkel Rosenvold.

En aftale om hævelse af USA's gældsloft har afgørende betydning for den amerikanske økonomi. Når parterne ikke til enighed, kan statskassen blive totalt lammet.

Det første møde mellem Joe Biden og McCarthy var langt fra lovende, og sidstnævnte var efterfølgende ude at kritisere præsidenten foran de fremmødte journalister for ikke at ville tale med ham, før tiden var løbet ud.

Annonce:

Kort fortalt vil Joe Biden have en hævelse af gældsloftet uden nogen betingelser, mens republikanerne kræver, at det offentlige forbrug bliver sat ned, hvis loftet skal hæves.

- McCarthy skal have lavet en aftale, som han kan få stemt igennem i Repræsentanternes Hus, og det bliver rigtig svært, vurderer Mikkel Rosenvold, som har indgående kendskab til amerikansk politik.

Historisk set har de to parter altid haft svært ved at lande aftaler om hævelse af gældsloftet, hvilket bedst blev eksemplificeret i 2011, da Barack Obama var præsident.

- I 2011 nåede man så langt ud, at det virkelig kunne mærkes på aktiemarkedet henover sommeren, men det faldt også sammen med den europæiske gældskrise, så der var flere faktorer, der spillede ind, siger Mikkel Rosenvold.

Der bliver panik

Han er dog ikke i tvivl om, at forhandlingerne denne gang igen vil føre til panik.

- Når det her begynder at nærme sig, når der begynder at være panik, så skal det nok afspejle sig på de amerikanske og måske også europæiske børser.

Annonce:

- Når der begynder at være panik, siger du. Der bliver panik?

- Der kommer til at være panik. Det kommer til at trække så langt ud, som det overhovedet er muligt. Vi skal nok komme derud, hvor man begynder at tale timer, og Kongressen skal sidde natten over, siger Mikkel Rosenvold.

Årsagen er, at republikanerne i Repræsentanternes Hus får enormt svært ved at acceptere de udspil, der kommer.

- Det pres, der hele tiden er på republikanerne, er, at hvis ikke de er hårde nok, så bliver de fjernet af deres egne. Mange af dem er sat ind for, at de skal stemme nej til alt, siger Mikkel Rosenvold.

Derfor er USA nødt til at låne mere

Historisk set bliver der landet en aftale i sidste øjeblik, fordi det er en nødvendighed for USA's økonomi. Presset for at lande en aftale bliver simpelthen for stort.

Annonce:

- Presset fra erhvervsorganisationer, som ikke kan overskue de konsekvenser, det får, bliver enormt. Det skaber usikkerhed og rystelser gennem det amerikanske marked og på de globale finansmarkeder, når sådan en aftale trækker ud.

- Jeg vil gætte på, at der vil komme en aftale inden for to uger, som bliver stemt ned i Repræsentanternes Hus, og så vil der blive lavet nogle ændringer, og så skal det nok komme til at blive stemt igennem på et tidspunkt, vurderer Mikkel Rosenvold.

Årsagen til at USA skal forhandle om hævelse af gældsloftet gang på gang er, at den føderale regering ikke bare må låne løs af penge.

- I USA ser man helst, at pengene skal være i folks lommer (frem for i statskassen, red).

- Men hvorfor bliver der ved med at være øget underskud?

- Det handler blandt andet om, at USA godt kan lide at bruge mange penge på deres militær, og amerikanerne ikke vil ikke betale for meget i skat, og så er USA i en position, hvor de jo godt kan blive ved med at låne penge, siger Mikkel Rosenvold.

Analytiker, Steno Research.