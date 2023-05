'Katastrofal sommer': Hjælp!

Risikoen for en helt katastrofal sommer for dansk luftfart rykker tættere på for hver dag, lyder det nu i et opråb om hjælp.

Flere vigtige aktører i dansk luftfart beder i et fælles brev transportminister Thomas Danielsen (V) om at sørge for at hjælpe med at løse flyvelederkonflikten, der har skabt omfattende forsinkelser i især Københavns Lufthavn.

Det fremgår af et brev til ministeren denne uge.

I brevet opfordrer DI Transport samt direktørerne for flyselskaberne SAS, Norwegian og DAT og lufthavnene i København, Aalborg og Billund til handling.

Hurtigst muligt

De oplister de negative konsekvenser, som konflikten har for både virksomheder og passagerer.

- Vi beder derfor om, at du i egenskab af ejer af Naviair sætter dig for bordenden og får sikret, at der findes en forhandlet løsning mellem parterne, står der i brevet.

Manglen på flyledere i Københavns lufthavn, har fået flere eksperter til at frygte en lige så kaotisk tid, som under SAS-strejken. Men det er bestemt ikke en frygt, der fylder hos alle Der var ingen bekymring at spore hos de rejsende i Københavns Lufthavn, da Ekstra Bladet tog temperaturen på flykaosset.

Det tilføjes, at det gerne må ske 'med inddragelse af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i processen'.

Børsen og TV 2 har også omtalt brevet, hvor luftaktørerne beder om et møde 'om sagen så hurtigt som muligt og gerne i indeværende uge'.

'Katastrofal sommer'

Det er mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, der har ført til en konflikt mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Ekstra Bladet skrev for nyligt om de store og voldsomme problemer i lufthavnen, og hvordan det kan ramme Københavns Lufthavn hårdt. Det kan du læse mere om her.

Ifølge TV 2 skal parterne mødes i denne uge, men fra luftfartsaktørerne er der ikke stor tiltro til, at det lykkes for dem at finde en løsning.

- Det synes, at parterne er langt fra hinanden, og at en reel løsning har meget lange udsigter. Det betyder, at risikoen for en helt katastrofal sommer for dansk luftfart rykker tættere på for hver dag, der går, står der i brevet.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinket mere end et kvarter. 60.000 passagerer fik samme måned aflyst deres fly.

Transportminister Thomas Danielsen (V) afviste sidste uge i en udtalelse til DR at blande sig i konflikten.