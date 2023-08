Rublen falder: Laveste siden starten af krigen

Den russiske valuta, rublen, er mandag morgen faldet til sit laveste niveau over for den amerikanske dollar i 16 måneder.

Værdien er faldet, så det nu kræver lige over 100 rubler - 100,35 - at købe en amerikansk dollar.

Faldet sker på et tidspunkt, hvor de russiske militære udgifter til krigen i Ukraine stiger, mens landet samtidig lider under et kollaps i eksportindtægterne på grund af krigen i Ukraine.

Begge dele bidrager til en presset valuta. Det samme gør vestlige sanktioner mod landet. Det skriver Financial Times.

Ruslands valuta har mistet omkring 25 procent af sin værdi i år. Nedgangen har mere end udlignet rublens stigning sidste år, da Ruslands invasion af Ukraine blev efterfulgt af skarpe stigninger i olie- og gaspriserne.

Valutaens fald er taget til over de seneste uger og har øget det økonomiske pres på Rusland.

Vestlige sanktioner på grund af krigen har mindsket landets indtægter, mens europæiske lande samtidig har gjort sig selv mindre afhængige af russiske energikilder som eksempelvis gas.

Maksim Oresjkin, den russiske præsident Vladimir Putins økonomiske rådgiver, siger, at Rusland ønsker en stærk rubel.

En slap pengepolitik er årsag til, at den er blevet svagere. Det siger han mandag til det statslige nyhedsbureau Tass.

- Den nuværende valutakurs afviger betydeligt fra normale niveauer. En normalisering er forventet i den nære fremtid.

- En svag rubel komplicerer økonomiens strukturelle omstilling og påvirker befolkningens realindkomst negativt. Det er i den russiske økonomis interesse at have en stærk rubel, siger han.

Financial Times skriver, at den russiske regerings forbrug af blandt andet forsvaret har øget landets underskud. Det har bidraget til valutaens nedgang.

