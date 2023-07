Stjernerne snydt: De skummer fløden

ASO er ikke meget for at dele ud af de store indtægter, de får for at afholde Tour de France

Verdens største cykelløb er også en af verdens mest sete sportsbegivenheder på tv.

Alligevel er rytterne, der kører løbet, underbetalt. Og inden du skriver en vred mail til mig om, at jeg burde prøve at tjekke en pædagog-lønseddel, vil jeg selvfølgelig gerne understrege, at de bestemt ikke lider nogen nød.

Men der er mange penge i Tour de France. De går bare ikke til rytterne. Eller holdene. Eller præmierne.

Hverken Vingegaard eller Pogacar får den største bid af Tour de France-kagen, selvom de måtte vinde løbet. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

De går til ASO. Den private organisation, der ejer både Tour de France og en masse andre af de store cykelløb. En rig fransk familie, der ikke deler ud af tv-rettighedspengekagen.

Men er den slags næsten-monopol overhovedet lovligt? Og kan man gøre noget for at ændre på det, så holdene ikke skal kæmpe for at overleve fra år til år? Det taler vi om i denne uges 'Boraghi og pengedoktoren'. Lyt til afsnittet her: