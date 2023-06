Bar vanvittig trøje: Nu er han sigtet

Manchester-fanen er nu blevet sigtet og skal for retten

Den fodboldfan, der lørdag blev anholdt under FA Cup-finalen på Wembley mellem Manchester United og Manchester City som følge af bekymringer over sloganet bag på hans trøje, er nu blevet sigtet.

Det oplyser Metropolitan Police, der er Londons politi, ifølge Sky Sports.

- James White på 33 år fra Warwickshire blev søndag den 4. juni anklaget for at have udvist truende eller fornærmende skrift, der sandsynligvis ville forårsage chikane, alarm eller nød, lyder det.

- Han blev dømt til at møde i Willesden Magistrates' Court mandag den 19. juni.

Det var på det sociale medie Twitter, at et billede af den anholdte fan blev delt flittigt.

Af billedet fremgik det, at tallet 97 står bag på hans trøje sammen med ordene 'ikke nok'.

Ifølge flere iagttagere er sloganet en henvisning til de 97 Liverpool-fans, der mistede livet i Hillsborough-tragedien under FA Cup-semifinalen i 1989.

Metropolitan Police oplyste herefter, at fodboldtilhængeren var blevet varetægtsfængslet på mistanke om at forstyrre den offentlige orden.

- Vi er opmærksomme på dette og har samarbejdet med embedsmænd på Wembley Stadion for at identificere personen, skrev Metropolitan Police i et tweet sammen med et billede af tilhængeren bagfra.

'Ikke en fan'

Manchester City vandt lørdagens FA Cup-finale 2-1 med to flotte mål af Ilkay Gündogan.

Den tidligere Liverpool-spiller Stan Collymore reagerede kort efter kampen kraftigt på den anholdtes angivelige budskab.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor nogen vil købe en trøje og derefter få tal og ord trykt på den for derefter at vise den frem til en fodboldkamp.

Også det engelske fodboldforbund, FA, tog kraftig afstand fra manden.

- FA fordømmer på det kraftigste handlingerne fra den person, der bar en trøje, der refererede til Hillsborough-katastrofen forud for Emirates FA Cup-finalen på Wembley Stadium, lød det.

Tragedien fandt sted 15. april 1989 under FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og Nottingham Forest.

I forsøget på at få bugt med de mange fans, der stimlede sammen udenfor stadion, valgte politiet at åbne et tribuneafsnit, så folk kunne skynde sig ind til kampen.

Det resulterede i alt for mange fans på samme afsnit, hvorfor mange fans blev mast. 94 personer mistede livet den dag på Hillsborough, mens yderligere tre siden døde som følge af de kvæstelser, de havde pådraget sig.