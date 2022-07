Eksperter: Sådan spiller du dig til en sund hjerne

Med alderen kan kognitive færdigheder som forarbejdningstempo, indlæringsevne, koncentration og opmærksomhed være udsat for forfald. Men bare rolig, du kan faktisk holde de små grå ved lige, samtidig med at du hygger dig med familie og venner

Sommervarmen er kærkommen, og noget af det bedste ved sommermånederne er, at vi kan holde os nogle velfortjente ferieuger, hvor den ikke skal stå på andet end hygge og afslapning.

Men selvom vi holder ferie, er det stadig sundt at holde hjernen i gang for at forebygge nogle af de kognitive gener, der naturligt kan følge med alderen - og det behøver ikke være kedeligt.