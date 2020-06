Trods en aldersforskel på 15 år - Allan er 39, og Christina er 24 - svinger parret rigtig godt sammen. Både i og uden for sengen.

39-årige Allan og 24-årige Christina har været kærester i snart to år, og det var den fælles passion for hardcore BDSM-sex, der førte parret sammen. Fungerer det i sengen, er der nemlig ekstra stor chance for, at det også kan fungere i hverdagen, mener de