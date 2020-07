Anna sælger sex for penge: Sugardating og prostitution er det samme

Har man problemer med for eksempel telefonregningen, er det ikke usandsynligt, at sugardaddy træder til.

Som yngre var Anna aktiv sugarbabe. I dag arbejder hun med escort. Ifølge Annas erfaringer med de to måder at tilfredsstille mænd på, er det nøjagtigt det samme. Blot serveret og solgt i to forskellige indpakninger