Tæt på hver femte danske kvinde har i en stor kortlægning af den nordiske befolknings sexvaner svaret, at de kommer for sjældent, og mere end halvdelen af dem har simuleret en orgasme. Foto: Aftonbladet

Har du som kvinde svært ved at komme? Det behøver ikke at have noget at gøre med din partner. Med den helt rette teknik kan du tage dig selv til helt nye højder i sengen. Anna på 30 har fundet ’peacemetoden’, der virker hver gang. – Det er så enkelt, alle burde virkelig prøve, siger hun