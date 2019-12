Modne kvinder, der søger en partner på datingsiderne, får rigtig mange henvendelser fra unge mænd helt ned til 18-årsalderen. Modelfoto: Shutterstock

Marit, der er i halvtredserne, lavede en profil på en datingside for at finde kærligheden. Hun fik et chok, da flere mænd i alderen 18-28 begyndte at kontakte hende. – Jeg synes, at voksne, modne og erfarne kvinder er det smukkeste, der findes, har en af dem skrevet til hende