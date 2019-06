Kæresten er glad: Kaj swinger for at undgå utroskab

Kaj ved swingerklubbens gabestok, der benyttes i forbindelse med forskellige dominans- og s/m-lege.

Kaj har haft noget kørende uden om sine tidligere kærester. For at undgå sidespring i det nuværende forhold har partneren Mette derfor givet ham lov til at have sex med andre kvinder i swingerklubben