Når det handler om kvinder, tager Lise konsekvent kontrollen – både i og uden for sengen. Foto: Joan Pickering

Sideløbende med at være kæreste med en mand har Lise Andersen faste BDSM-forhold til to kvinder. For den 32-årige kvinde fra Videbæk vægter det mentale dog mere end det rent fysiske, når hun bearbejder sine piger seksuelt – og så kan hun give dem orgasme pr. langdistance