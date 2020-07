Heidi Mølgaard er både veluddannet forretningskvinde og drivende fræk foran kameraet i egen virksomhed. Joan Pickering

Som moderne dansk sex-arbejder mødes man fortsat med en lang række fordomme omkring ens erhverv. Ved at stå frem med sit sex-arbejde for penge håber fynske Heidi Mølgaard at kunne bidrage til at skrinlægge nogle af de tabuer og fordomme, der fortsat klæber til branchen. Læs hendes oplevelser her