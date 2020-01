Side 9-pige på 110 kilo: 'Jeg får folk til at grine over mine lange bryster'

I øjeblikket er der stille i Claudias pornobiks, og det er der en julet forklaring på. - De skal jo lige spare sammen til en julegave til mormor i stedet for at købe porno, siger hun.

Porno og masser af sex er en fast del af hverdagen for Claudia Sofie Nielsen. Men hun har en mission med at smide tøjet foran kameraet. Hun vil gerne have flere fyldige kroppe ind i mediebilledet