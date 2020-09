Syv råd til sex efter overgangsalderen

Du kan ikke længere skyde skylden på de små børn og tidspres. Men at det 'knirker mere' kan 59-årige Hege Holm skrive under på. Her er løsningen på de mest normale seksuelle problemer, du støder på i overgangsalderen

- Den voldsomme lyst aftager, siger 59-årige Hege Holm om, hvordan sexlivet ændrer sig i overgangsalderen.

- Jeg synes, det knirker mere i leddene, siger hun.

Efter overgangsalderen kan kroppen føles tungere, og måske hænger den lidt mere. Akrobatisk bevægelse bliver svære at udføre. Lysten svækkes måske. Penissen bliver sjældnere stiv. Skeden mere tør.

Det lyder ikke ligefrem som opskriften på et godt og spændende sexliv. Men der er håb: Du kan godt have et godt sexliv, selvom du har passeret overgangsalderen.

- Der findes hjælpemidler til alt, siger Holm.

Tag affære

I den norske podcat 'Sex over 60' giver journalist fra NRK Hege Holm og læge og sexolog Haakon Aars sex-råd til nordmænd over 60.

En gruppe, de mener, har brug for seksualoplysning. Holm håber, at podcasten kan være med til, at nogle kan få et bedre sexliv.

- Myten om at seksualiteten slutter efter overgangsalderen er forkert, siger Haakon Aars bestemt.

Sex kan være limen i et kærlighedsforhold. Foto: Shutterstock

Han mener, at mange glemmer sex og lægger sexlivet på hylden, når de er fyldt 60 år.

- Men det er vigtigt at modarbejde den trend, ikke mindst fordi vores seksualitet er knyttet til kærlighed.

- Jeg siger ofte, at sex er limen i et forhold.

For hvad er egentlig konsekvensen af, at par lægger sexlivet bag sig?

- Spændingen, interessen og hele indholdet i samlivet bliver jo til en slags venskab. De savner noget vigtigt, siger han.

Lagde mærke til at sexlysten dalede

For samlivets skyld kan det være smart at gøre noget, hvis du lægger mærke til, at sexlivet er gået i glemmebogen.

Det var præcis, hvad Hege Holm gjorde. Da hun var i overgangsalderen, mærkede hun, at sexlysten begyndte at forsvinde.

- Jeg mærkede, at jeg blev sur og mistede mit pep. Jeg fik testosteron for at få gang i sexlysten. Og jeg fik ikke en mørk stemme, siger hun og fortsætter:

- Det gjorde, at jeg fik gnisten tilbage. Jeg blev mere oplagt og fik mere lyst til sex.

Hun understreger, at sexlivet og samlivet skal prioriteres, så det ikke bliver glemt.

- Jeg ved godt, at jeg ikke er 25 længere. Sexlivet kræver mere arbejde. Det skal prioriteres mere, siger hun og giver et eksempel på, at det kan være smart at prioritere at have sex om morgenen eller om dagen, hvis man er for træt om aftenen.

Seksuelt aktive ældre

Bente Træen er professor ved Universitet i Oslo. Hun arbejder lige nu på et forskningsprojekt om seksuel sundhed hos ældre.

- Vi troede, at det var elendigt, da vi startede, men det har vendt fuldstændig, siger hun.

- De fleste er seksuelt aktive og seksuelt tilfredse. Vi har undersøgt folk i alderen 60-74.

Professor Bente Træen har undersøgt ældre menneskers sexvaner. Privatfoto

Et af studierne, der er gennemført i projektet 'Sexual activity and sexual satisfaction among older adults in four european countries', viser, at 50 procent af norske kvinder og mænd i aldersgruppen 60-74 år er tilfredse med deres seksuelle liv. 91 procent af mændene og 74 procent af kvinder har været seksuelt aktive i de seneste 12 måneder.

Den store forskel mellem mænd og kvinder kan forklares med, at der er flere kvinder end mænd, der er enker, oplyser Bente Træen.

Hun understreger, at seksuelle aktiviteter i undersøgelsen er 'bredt defineret'. Det indebærer altså ikke bare vaginalt samleje, men også oral- og analsex samt kys.

Eksperterne fortæller, at det ikke er verdens undergang, hvis penis ikke kan komme op at stå. Der findes former for sex, der ikke kræver penetration. Foto: Shutterstock

Men hvad kendetegner en ældre, som har et godt og aktivt sexliv?

Professor Træen siger, at adgang til en partner er en vigtig faktor for begge køn.

Hun forklarer, at god sundhed og få sygdomme er vigtige for mænds seksuelle aktivitet og tilfredshed. Det vigtigste for kvinder er, at de har en oplevelse af at være emotionelt knyttet til partneren.

- De, som har en positiv holdning til, at ældre har sex, og det er godt, har også selv mere sex. Det er lidt sådan 'use it or loose it'. Men det er vigtigt at understrege, at en del ikke oplever det ikke at være seksuel aktiv som et tab. Hvis du vælger at være seksuel inaktiv og er glad for det, skal du bare gøre det.

Hun tilføjer dog:

- Seksualitet har en stærk sammenhæng med livskvalitet og med tilfredshed i livet generelt.

Har man lyst til at blive ved med at være seksuelt aktiv, når man kommer op i alderen, er det kun godt. Foto: Shutterstock

Normale problemer og løsningerne på dem

Et aktivt sexliv kan faktisk også være med til at forebygge de seksuelle problemer, du kan opleve under og efter overgangsalderen, ifølge sexolog Haakon Aars.

- Et aktivt sexliv betyder, at du bruger din krop - og at du bruger muskler, du normalt ikke bruger. Det forebygger højt blodtryk, hjertekarsygdomme og ikke mindst dårlig mental sundhed, siger hun.

Alle de ovennævnte lidelser kan nemlig have en negativ indflydelse på dit sexliv og din seksuelle sundhed. For eksempel kan erektionsproblemer have sammenhæng med hjertekarsygdomme.

Nedenfor kan du læse om de mest normale seksuelle problemer, man kan støde på under og efter overgangsalderen. Haakon Aars påpeger, at det er vigtigt at opsøge en læge, hvis man har seksuelle problemer, man ønsker at løse.

Lavere sexlyst

Nedsat sexlyst er et normalt problem for både mænd og kvinder under og efter overgangsalderen. En stor del af årsagen til problemer med lyst er, at testosteronniveauet falder. Det kan ske for både mænd og kvinder. Testosteron er et vigtigt hormon for sexlyst hos begge køn.

Mænd, der er overvægtige, skal være ekstra påpasselige.

Sexlivet behøver ikke være fortid, bare fordi man har passeret overgangsalderen. Foto: Shutterstock

- Det gælder især for mænd med meget underhudsfedt og mave. Har du en livvidde på over 105 centimeter har forskere fundet ud af, at kroppens produktion af testosteron kan dale markant, og dermed også sexlysten, siger Aars.

Han tilføjer, at det at tilføre testosteron kan hjælpe både mænd og kvinder med at få sexlysten tilbage. Sund kost og meget motion hjælper også.

Brug af medicin kan også påvirke sexlysten.

- Medicin mod hjertekarsygdomme kan reducere sexlysten, siger Bente Træen.

Tør skede og slimhinder

Slimhinderne i skeden bliver tyndere og mere tørre efter overgangsalderen. Det kan føre til ømhed under samleje.

Tørhed i skeden rapporteres hos 25-30 procent af seksuelt aktive kvinder efter overgangsalderen ifølge Norsk Helseinformatik.

Aars siger, at glidecreme eller østrogen, som gives lokalt i skeden kan hjælpe mod tørheden og give mindre smerter under samleje.

Erektionsproblemer

Selv om erektionsproblemer ofte skyldes psykiske forhold, eller alvorlige sygdomme som diabetes, spiller alder også en central rolle. Med alderen øges forekomsten af erektionsproblemer.

Det er imidlertid vigtigt at identificere, om erektionsproblemet skyldes noget fysisk eller psykisk, da det er vigtigt i forhold til, hvilken behandling, man skal have. Er det for eksempel et psykisk problem, der ligger til grund, er det højst sandsynligt samtaleterapi, man har mest brug for.

Noget der kan hjælpe mod erektionsproblemer, er viagra. Men det er vigtigt at huske på en ting:

- Du skal have lyst til sex, for at det virker, siger Haakon Aars.

Der findes flere forskellige lægemidler, der kan hjælpe med at åbne blodårerne, så blodet lettere strømmer til penis. Injektionsbehandling kan også hjælpe. Her er det vigtigt at tale med en læge om, hvilken behandling der er bedst.