Nogen gange er der bare ikke noget at redde i et forhold. Og parterapeuterne ved efterhånden, hvilke tegn der viser det. Foto: Shutterstock

Kærlighed kan være stærk, men den klarer ikke alt. Hvad er det, der afgør, om et kriseramt parforhold står til at redde? Her får du parterapeuternes ti klokkeklare tegn på, at en relation er nået til vejs ende – og når der findes håb forude