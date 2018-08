- Folk tror, at vi ikke laver andet end at knalde, når vi er swingere, men sådan er det selvfølgelig heller ikke. Vi har arbejde, børn og familie. Foto: Veronica Kindblad

Deres mission er at nedbryde tabuerne om det at være swingere. Derfor vælger det unge ægtepar Kajsa og Emil at have sex med andre. - Vi gør det her sammen, og det gør os stærkere som par, fastslår Kajsa