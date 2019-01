Anders og Camilla har ofte sex med hinanden flere gange om dagen – som effektiv optakt til sex med andre.

En episode med utroskab efter 15 års ægteskab fik Anders og Camilla til at droppe det monogame forhold til fordel for et nyt, grænsesøgende sexliv, der involverer andre mænd, kvinder og par. P.t. har Anders tabt 23 kilo via den kraftigt øgede sex-aktivitet, mens Camilla glæder sig til snart at blive ordnet af tre mænd på samme tid