Alex Vanopslagh: - Jeg får stadig angstanfald

Alex Vanopslagh åbner nu op for, hvordan en psykiater hjalp ham med at få det bedre, efter det hele ramlede for øjnene af statsministeren

Den dag, hvor det går op for Alex Vanopslagh, at han ikke længere kan skjule det for offentligheden, står han på talerstolen og forsøger at læse op fra sit talepapir. Det er i december 2020 under en spørgetime i folketingssalen med Mette Frederiksen.

Han ser ordene. De handler om minksagen. Men hver gang, han har sagt et ord, kan han ikke huske, hvad han sagde lige før.