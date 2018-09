Banken skal ikke tage mit liv

Der er gode dage, og der er dårlige dage for Jette Jacobsen, der gik konkurs med sit landbrug i juni måned. Foto: Anders Brohus

Et liv som landmand sluttede brat, da banken pludselig ikke længere ville holde hånden over Jette Jacobsens økologiske landbrug

Man kan næsten smage hvert et ord, der kommer ud af hendes mund. Der er ingen tvivl om, at Jette Jacobsen er vant til at være leder og i kontrol.

Men når snakken falder på konkursen, der ramte hende i begyndelsen af sommeren, tygger hun på spørgsmålene, inden hun svarer. Nogle gange bliver øjnene bag brillerne våde, mens stemmen skælver.

Efter en hård kamp i forsommeren måtte Jette opgive at fortsætte driften af et af Danmarks største økologiske landbrug på Haugård i Gabøl i Sønderjylland. Banken ville ikke mere, lød beskeden til hende 28. maj i år - en lille måned senere var konkursen en realitet.

Jette var overbevist om, at banken forsøgte at tage fusen på hende med en forsinket aprilsnar.

Hun var godt klar over, at hun skyldte et tocifret millionbeløb til banken, men det så ud til at gå godt for den økologiske landmand, der i maj lå 200.000 kroner over budget.

Jette Jacobsen er stadig omringet af marker, selvom hun måtte flytte fra sit landbrug. Men hun er ikke selv herre over dem. Foto: Anders Brohus

Gik konkurs og blev bedstemor

I samme periode blev hun bedstemor for fjerde gang, kunne fejre sine børns eksamener og sin mors 80-års fødselsdag. Kontrasterne kunne dårligt værre større for Jette, der gik gennem en periode med følelsesmæssige rutchebaneture.

- Jeg var aldrig rigtig glad, og heller aldrig ked af det. Det er en grov voldtægt af ens krop. Man er glad, når ens søn består med et 12-tal, men du ved jo også, at livet er noget lort, når du vågner dagen efter.

Som stor mælkeproducent med over 500 køer og 12 ansatte var Jette vant til at stå op klokken 3:30 og køre på. Der var travlt og hele tiden noget andet, hun skulle lave, end det hun var i gang med.

Ikke engang da hendes mor blev ramt af kræft, undte hun sig selv at køre fra Sønderjylland til Nordsjælland for at besøge hende. Der skulle ikke være en opkrævning fra Storebæltsbroen på hendes konto, når hun skyldte banken så mange penge. Men med et var hun reduceret til en dårlig kopi af sig selv.

- Jeg har oplevet at køre ude på motorvejen uden at vide, hvilken vej jeg skulle køre, og hvis jeg tabte et æg ude på køkkengulvet, så kunne jeg begynde at tude, fordi jeg var så stresset.

Når tankerne kredser for meget om konkursen, ynder Jette at gå en tur for at komme af med det. Foto: Anders Brohus

Nytter ikke at tude

Jette Jacobsen kalder bankens beslutning for ondskabsfuld, når hun tænker tilbage på oplevelsen. Hun blev med et frataget muligheden for at drive gården videre, og midt i juli blev hun bedt om at pakke sine ting og flytte væk fra gården, som har været hendes hjem siden 1989, hvor hun overtog den fra sin svigerfar.

Alligevel nægter hun at have ondt af sig selv.

- Banken skal jo ikke både ødelægge mit liv og tage mit liv. De kan ødelægge det, men jeg er som en korkprop. Jeg kommer op igen.

- Jeg har selv taget de lån, jeg har selv skrevet under. Du har kun dit eget liv, og der er kun dig selv til at tage vare på det, så lad være med det hyleri.

Man dør ikke

Fra at have to fyldte køleskabe klar til at bespise 12 medarbejdere og hende selv, er hun nødt til at tænke sig ekstra godt om, når hun går ned og handler. Hun kan føle sig til grin, når hun går gennem supermarkedet uden en vogn, fordi hun kun skal have det mest nødvendige.

Nu er Jette nødt til at vende hver en øre for at få pengene til at slå til, og det betyder, at hun ofte skal prioritere mellem mad og gaver.

- Det piner mig, at jeg ikke kan købe gaver til mine børnebørn, når de har fødselsdag. Det er ikke sjovt at vide, at jeg ikke en gang har givet min nyeste barnebarn en barselsgave.

Havde Jette vidst det, hun ved i dag, så havde hun måske selv trukket stikket lidt før og sparet lidt penge sammen. Nu sidder hun tilbage uden opsparing og forskrækket over, hvor lidt dagpengene slår til.

- Men man skal jo ramme bunden, før man kan starte forfra. Det er hårdt, men man dør ikke. Det er ikke en sygdom.

Fallitordborg Gældssanering: Delvis eller helt eftergivelse af den gæld, som du måtte skylde.

Delvis eller helt eftergivelse af den gæld, som du måtte skylde. Konkurs: Økonomisk sammenbrud hvor man ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer.

Økonomisk sammenbrud hvor man ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer. Foged: En foged inddriver typisk gæld fra personer, der skylder penge.

En foged inddriver typisk gæld fra personer, der skylder penge. Fogedretten: Her bliver man indkaldt, hvis man ikke betaler de penge, man skylder.

Her bliver man indkaldt, hvis man ikke betaler de penge, man skylder. Skifteretten: Det er her, du sender din gældssanering til, og dem der afgør, om du kan få gældssanering.

Det er her, du sender din gældssanering til, og dem der afgør, om du kan få gældssanering. Insolvent: Er man, når man ikke længere kan betale sine krav til kreditorer, når man skal.

Er man, når man ikke længere kan betale sine krav til kreditorer, når man skal. Aktiver: Det er det, man ejer. Det kan være hus, bil eller penge på ens bankkonto.

Det er det, man ejer. Det kan være hus, bil eller penge på ens bankkonto. Kurator: Advokat, der sørger for opgørelse og afvikling af et konkursbo.

Advokat, der sørger for opgørelse og afvikling af et konkursbo. Konkursbo: De værdier en person eller virksomhed råder over, og som fordeles til kreditorerne

De værdier en person eller virksomhed råder over, og som fordeles til kreditorerne Kreditor: Person eller virksomhed som har penge til gode.

Person eller virksomhed som har penge til gode. Stævningsmand: Ham der kommer hjem til dig og beder dig møde op i fogedretten.

Ham der kommer hjem til dig og beder dig møde op i fogedretten. Henstand: Dækker over, at du får længere tid til at betale din gæld.

Dækker over, at du får længere tid til at betale din gæld. RKI/Debitorregistret: Her du havner, hvis ikke du betaler dine regninger. Det kan få den konsekvens, at du ikke kan låne penge eller købe noget på afbetaling.

Her du havner, hvis ikke du betaler dine regninger. Det kan få den konsekvens, at du ikke kan låne penge eller købe noget på afbetaling. 'Konefinten': Er en betegnelse for, at man overdrager sine aktiver til ægtefællen i form af gaver. Så er der ikke noget af værdi til kreditorerne i forbindelse med et konkursbo. Således kan man opretholde sin livsstil, selvom man er gået konkurs. Pr. 1. januar 2018 eksisterer den mulighed ikke længere.

Er en betegnelse for, at man overdrager sine aktiver til ægtefællen i form af gaver. Så er der ikke noget af værdi til kreditorerne i forbindelse med et konkursbo. Således kan man opretholde sin livsstil, selvom man er gået konkurs. Pr. 1. januar 2018 eksisterer den mulighed ikke længere. Betalingsstandsning: Er et helle, hvor situationen fastfryses, mens virksomheden genvinder kræfterne og får en samlet betalingsløsning med sine kreditorer. Vis mere Luk

100 landbrug konkurs i 2018

2018 har været et hårdt år for de danske landbrug, og siden nytår har 100 måtte kaste håndklædet i ringen. Værst har det set ud i marts og juni, hvor 20 landbrug måtte give op.

Det viser tal fra Danmarks Statistik i kategorien 'Landbrug, skovbrug og fiskeri'.

En af dem, der er blevet en del af statistikken er Jette Jacobsen, der 26. juni blev frataget muligheden for at drive sin gård videre.

I 2017 var der i alt 130 konkurser, og hvis tallene fra 2018 fortsætter, så er der ikke langt til niveauet fra 2016, hvor 200 landbrug gik konkurs.

Skamfuldt

Selvom Jette langt fra er den eneste, så kalder hun det alligevel en falliterklæring, at hun ikke kunne holde banken og konkursen fra døren.

- Der er i den grad en følelse af skam forbundet med at gå konkurs, fortæller hun.

I dag ejer Jette ikke det hus, hun bor i, eller den bil hun kører i. Huset er lejet, bilen er lånt. Og så kan hun ikke få et Visa Dankort. Hendes liv er i den grad forandret.

- Men egentlig lejede jeg i princippet også kun gården og landbruget, når man tænker på min gæld, funderer Jette.

Derfor er hun ved at søge et job, så hun på længere sigt kan få gældssanering og komme af med gælden. Men også fordi hun er klar. Klar til at få et job og nogle nye kolleger. Klar til et nyt liv.

- Hvordan er du kommet fra bekymring til forventning?

- Det var, da jeg afleverede nøglerne og skulle ud på gården og flytte.

Nye tanker

Det flyder da også rundt med nye iværksætter-ideer oppe i hovedet på Jette, der begejstret fortæller om lysten til at indhegne den nye have og få to nye tyrekalve, eller hvad man kan bruge en nærliggende efterladt efterskole til.

- Men jeg må ikke, kan ikke og skal heller ikke. Jeg kan bare ikke lade være, resignerer Jette.

- Hvordan kommer man videre?

- For mit vedkommende bliver jeg nødt til at stile efter noget arbejde. Nogle nye venner og nogle nye oplevelser eller nye tanker, fordi de nye tanker overtager pladsen fra de dårlige.

Det hårde fysiske arbejde på gården har sat sit aftryk på den 52-årige kvinde, der stod til at skulle have to nye hofter, og derfor ikke havde langt tid tilbage i landbruget.

- Jeg havde nok aldrig selv truffet beslutningen om at stoppe, men det gjorde de så for mig. På et eller andet tidspunkt bliver livet lyst igen, og måske behøver jeg ikke få nye hofter, for nu holder jeg jo op med at knokle med hårdt fysisk arbejde.