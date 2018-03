Christian skyder ikke for pengene: Finskytte tjener som en kassedame

Den erfarne, danske finskytte Christian har flere gange været i krig. Som finskytte har han slået 'en håndfuld eller to' fjendtlige personer ihjel under udsendelser i Afghanistan. Han elsker sit risikofyldte job, men det vil nok overraske mange, at han ikke tjener mere end en kassedame. Foto: Rasmus Flindt Pedersen