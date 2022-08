Ekstra Bladet

Pisk, tæsk og gloende jern.

De fleste tænker nok, at torturmetoder som disse er noget, der hørte Islamisk Stat og middelalderen til.

Men i virkeligheden er tortur meget mere udbredt, end de fleste tror. I skrivende stund er der ifølge Amnesty International stadig mange lande på verdensplan, der i et større eller mindre omfang udøver tortur på politiske modstandere, civile og krigsfanger, og det har store konsekvenser for de ofre, der bliver udsat for de barske metoder.