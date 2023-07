Kun i Ekstra Bladet

Det går hurtigt i Unionen. Svingdøren kører for fuld fart. EU-Parlamentet har udviklet sig til danske politikeres mest ustabile arbejdsplads. Mange vil opstilles. 14 bliver valgt – og derefter har et påfaldende antal mere travlt med at komme hjem til dansk politik.

I de kommende måneder starter kampen om opstillingerne til det næste parlamentsvalg.