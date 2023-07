Ekstra Bladets politiske kommentator går her tæt på den borgerlige fløj

Kun i Ekstra Bladet

TONEN ER BLEVET skarp mellem Venstre og Konservative. K pisker løs på V for alle de indrømmelser, V må betale for regeringsfællesskabet med især S. Venstre sparker igen. Indtil videre er vi oppe på politisk ordfører-niveau. Det kan ændre sig, når Ellemann om nogle uger er tilbage. Han gider ikke stiltiende se på, at Pape med småpopulistiske forslag som f.