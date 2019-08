Erling Møllehave faldt pludselig om på badeværelset og døde, efter han var blevet behandlet hos en akupunktør. Foto: Linda Johansen

Efter Inge Møllehave mistede sin mand, og Kenneth mistede sin far, kæmper de for at få placeret et ansvar og sat fokus på den manglende sikkerhed ved behandling med nåle