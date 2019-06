Det er ikke unormalt, at lysten nogle gange kan være væk i længerevarende forhold. Foto: Corbis Premium RF

Har du og din partner været sammen længe? Føler I, at gnisten, det spændende og tiltrækkende er forsvundet med tiden? Fortvivl ej. Et studie viser, at det er meget normalt, at kvinder mister sexlysten i lange parforhold. Ifølge sexolog gælder det samme for mænd. Men kan man så finde gnisten og lysten til hinanden igen? Ja, mener eksperter